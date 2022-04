Stranger Things 4, la serie creata dai fratelli Duffer, sarà divisa in due parti che usciranno nei prossimi mesi: il primo volume il 27 maggio e il secondo il 1 luglio. Molte sono le aspettative su questa stagione che si presenta carica di azione e suspense. A tal proposito i creatori Matt e Ross Duffer, hanno dichiarato che la portata di Stranger Things 4 è paragonabile a Game of Thrones.

Stranger Things 4 e Game of Thrones: le somiglianze

Nelle precedenti stagioni di Stranger Things, l’azione si è sempre svolta intorno a Hawkins e si è spostata in altri luoghi solo per brevi periodi di tempo a differenza di quello che accadrà nella nuova stagione. Non solo, poiché l’invecchiamento del cast ha anche portato a un cambiamento di tono.

Ecco che cosa ha detto Matt Duffer

“Quando l’abbiamo proposto a Netflix tanti anni fa, l’abbiamo proposto come se i ragazzi fossero… I Goonies in E.T. Ma quest’anno, non abbiamo i bambini. Non possiamo più fare I Goonies. E così, improvvisamente, ci stiamo spingendo molto di più nel territorio dei film horror che amiamo. È stato divertente fare questo cambiamento.”

Ross Duffer ha aggiunto:

“Noi la chiamiamo scherzosamente la nostra stagione di Game of Thrones perché è così estesa, quindi penso che questo sia ciò che è unico o più unico della stagione. Joyce e la famiglia Byers sono partiti alla fine della terza stagione. Sono in California – abbiamo sempre voluto avere quell’estetica da sobborgo alla E.T., che finalmente siamo riusciti a fare quest’anno nel deserto; e poi abbiamo Hopper in Russia; e poi naturalmente abbiamo un gruppo che rimane a Hawkins. Quindi abbiamo queste tre storyline, tutte collegate e intrecciate insieme, ma con toni molto diversi.”

A proposito della nuova stagione

Stranger Things è stata creata dai Duffer Brothers ed è prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment con i Matt e Ross come produttori esecutivi, insieme a Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps Entertainment, Ian Paterson e Curtis Gwinn.

La quarta stagione di Stranger Things risponderà a molte domande lasciate in sospeso alla fine della terza, incluso cosa sta succedendo tra Hopper e Joyce e della relazione di Hopper con Eleven.

Vi riproponiamo la sinossi di Stranger Things 4 mentre a questo nostro articolo potete guardare il trailer in italiano:

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i nostri amici si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.