I Gemelli: Jason Momoa vorrebbe un remake con protagonisti lui e Peter Dinklage

Jason Momoa vorrebbe recitare a fianco di Peter Dinklage, suo collega sul set de Il Trono di Spade, nel remake cinematografico de I Gemelli, commedia con protagonisti Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito.

Come li vedete Jason Momoa e Peter Dinklage insieme, interpreti del remake de I Gemelli? A suggerire l’idea è stato un fan in una convention, ma a giudicare dalla reazione dell’interprete di Aquaman, non sembra così tanto campata in aria.

Durante il Celebrity Fan Fest di San Antonio, in Texas, nel corso di una sessione di domande da parte del pubblico, un fan ha chiesto a Jason Momoa se avrebbe piacere a partecipare ad un ipotetico remake de I Gemelli a fianco di Peter Dinklage. La risposta dell’attore non si è fatta attendere, e come il suo stile composto e posato ci ha abituati, ecco puntuale il suo: “Sì, ca**o! Ditemi dove ca**o devo firmare! Sarebbe assolutamente fantastico, amo quel film!” Momoa conserva un ottimo ricordo di Peter Dinklage, suo collega sul set de Il Trono di Spade, dove hanno rispettivamente interpretato i personaggi di Khal Drogo e Tyrion Lannister: “Peter è un uomo ed un attore straordinario, sarebbe un privilegio lavorare a stretto contatto con lui.”

Qualora non lo conosciate, I Gemelli è un film del 1989 diretto da Ivan Reitman, che racconta di una donna che sottoposta ad un esperimento scientifico viene fecondata con il seme di sei uomini eccezionali affinché generi un figlio straordinario per il bene dell’umanità. Tuttavia non nasce un figlio solo, ma due gemelli profondamente diversi l’uno dall’altro: il primo è un bambino eccezionalmente sviluppato, Julius, il secondo piccolissimo e sotto la media, Vincent, viene spacciato per “morto”, e separato dalla madre. Trentacinque anni dopo, Julius Benedict (Arnold Schwarzenegger), divenuto un uomo enorme alto due metri, tanto intelligente quanto ingenuo, scopre del fratello, così parte alla ricerca di Vincent (Danny DeVito).

Momoa ha chiesto a Twitter di rendere virale l’ipotesi del remake affinché qualche major decida di concretizzare il progetto, c’è da chiedersi se Dinklage sarà dello stesso avviso!