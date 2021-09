Pokémon vietato ai minori? Ecco il nuovo PEGI

Stando alle nuove direttive del PEGI, il sistema di classificazione dei contenuti dei videogiochi attivo in tutta Europa, i vecchi giochi Pokémon rischierebbero di diventare giochi vietati ai minori di 18 anni.

Il PEGI ha recentemente aggiornato i suoi criteri di classificazione, ritenendo che il gioco d’azzardo rientri tra i contenuti destinati al solo pubblico adulto. Cosa c’entrerebbe Pokémon in questo contesto? Il problema è che i vecchi giochi della saga fino alla quarta generazione avevano un Casinò nella regione di turno dove i giocatori potevano scommettere per vincere premi esclusivi, tra cui anche Pokémon altrimenti introvabili come Porygon in Pokémon Blu e Rosso.

D’ora in poi, infatti, qualunque gioco che “insegna e/o glorifica l’uso di giochi d’azzardo che sono giocati/eseguiti come un mezzo tradizionale di gioco” sarà automaticamente classificato come PEGI 18. Ciò accadrà solo per quei giochi dove sono fatte realmente azioni di scommesse in casinò, sale gioco o altri luoghi dove sono presenti giochi d’azzardo. La normativa infatti non copre i giochi in cui scommesse e gioco d’azzardo fanno semplicemente parte della trama, senza essere insegnati o giocati. La decisione è anche retroattiva, infatti alcuni giochi come Overboard! recentemente hanno dovuto cambiare il loro PEGI da 12 a 18 per la presenza di meccaniche che simulano le scommesse.

I giochi Pokémon avevano già abbandonato i Casinò e i giochi d’azzardo da anni, quando le normative riguardo le classificazioni dei contenuti in giro per il mondo avevano cominciato a inasprire le restrizioni d’età in merito. I remake dei vecchi giochi infatti sono arrivati con gli edifici del Casinò completamente chiusi, inaccessibili o riadattati. La stessa cosa accadrà anche con i Remake di Pokémon Diamante e Perla in uscita il 19 novembre, dove l’edificio del Casinò si è trasformato in un negozio di vestiario per il giocatore. Il problema dunque si pone per i vecchi videogiochi della saga, specialmente se come si vocifera potrebbero approdare su Nintendo Switch con l’abbonamento al Nintendo Switch Online assieme ad altri videogiochi per Game Boy, come vi abbiamo raccontato ieri in questo articolo.