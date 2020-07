I libri da leggere: le uscite di Luglio 2020

Quali sono i libri e gli Ebook in uscita a Luglio 2020 da tenere sotto controllo e portare nelle proprie librerie ed Ebook Reader? Giugno è giunto al termine e luglio si prepara ad essere un mese molto particolare per quanto riguarda il ritorno alla normalità dopo la quarantena da Coronavirus e l’inizio delle vacanze estive con conseguenti gite fuori porta in località marittime o montane. Pertanto, cosa c’è di meglio di leggere un bel libro sotto l’ombrellone o mentre si ammira un bel panorama? Ecco quindi, i libri e gli Ebook che usciranno a Luglio 2020 o che sono già usciti che vi consigliamo di leggere o regalare ad amici e parenti.

Libri Luglio 2020

Ecco la lista comprensiva di trame e dettagli riguardanti la data di uscita, l’editore, la collana e il genere.

Echi in tempesta. L’Attraversaspecchi. Vol. 4

Uscita: 1 Luglio 2020

Ofelia e Thorn affrontano un universo colmo di allegorie e di realtà interiori profonde, di orizzonti antichi e di sentimenti nuovi, fino a scovare la verità che da sempre è nascosta dietro lo specchio. Nell’ultimo avvincente capitolo della saga, Christelle Dabos ci trasporta, con la potenza suggestiva del suo ritmo incalzante, in un grande gioco di fantasia avvinto alle vicende fin troppo umane dei suoi protagonisti.

Autore: Christelle Dabos

Christelle Dabos Editore: E/O

Collana: —

Genere: Young Adult

Echi in tempesta. L’Attraversaspecchi. Vol. 4 è disponibile per l’acquisto online

La peste nuova

Uscita: 2 Luglio 2020 (formato Ebook già disponibile)

Guido Battaglia è uno scrittore, un inventore di storie, meglio, di barzellette. In crisi dopo la partenza di Valeria, talento prezioso per la stesura d’ogni sua opera, vive smarrito in un’imprecisata città sotto assedio da parte di un bacillo sconosciuto, dando corpo e immagini a memoria e fantasmi. In un’atmosfera sospesa, segnata dal passaggio dei mezzi del genio militare e delle ambulanze, viene incaricato da due irresistibili ragazze di comporre la storia perfetta che salvi tutti dalla “peste nuova” risollevando così la città dalle paure che l’epidemia porta con sé. In cambio potrà godere del loro sesso. Portato a termine l’incarico insieme a un medico, Battaglia scoprirà la vera identità delle ragazze.

Autore: Fulvio Abbate

Fulvio Abbate Editore: La nave di Teseo

Collana: Oceani

Genere: Narrativa contemporanea

La peste nuova è disponibile per l’acquisto online

Il sogno

Uscita: 2 Luglio 2020

Se non fosse per le sue cicatrici e le strane foto che tappezzano le pareti del suo ufficio, si direbbe che Abigaël sia una donna come le altre. Se non fosse per i momenti in cui sprofonda nel mondo dei sogni, si giurerebbe che dica il vero. Ma Abigaël, la psicologa che tutti si contendono per risolvere i casi criminali più intricati, soffre di una grave narcolessia che le rende tutto più difficile. Spesso per lei il confine tra sogno e realtà si confonde, ed è costretta a ricorrere a bruciature e tatuaggi per assicurarsi di essere sveglia e che quello che vede stia realmente accadendo. L’indagine a cui sta lavorando insieme al fidanzato poliziotto Frédéric riguarda un rapitore seriale di bambini, Freddy. I piccoli scomparsi finora sono tre, a quattro mesi di distanza l’uno dall’altro. Ogni rapimento viene annunciato con uno spaventapasseri che indossa gli abiti del bambino rapito precedentemente. Intanto, Abigaël è l’unica sopravvissuta a un terribile incidente d’auto di cui non ricorda nulla e dove hanno perso la vita suo padre e sua figlia. Presto capirà che molte cose di quell’episodio non tornano. E si renderà conto che Freddy sa più di quanto dovrebbe. E non è il solo. Ma per Abigaël il nemico più pericoloso rimane uno: se stessa.

Autore: Franck Thilliez

Franck Thilliez Editore: Fazi

Collana: Darkside

Genere: Thriller

Il sogno è disponibile per l’acquisto online

Il morso della vipera

Uscita: 2 Luglio 2020

Dopo aver creato Vani Sarca, Alice Basso torna con una nuova protagonista: combattiva, tenace, acuta, sognatrice. Sullo sfondo di una Torino in cui si sentono i primi afflati del fascismo, una storia in cui i gialli non sono solo libri ma maestri di vita.

Autore: Alice Basso

Alice Basso Editore: Garzanti

Collana: Narratori moderni

Genere: Giallo Storico

Il morso della vipera è disponibile per l’acquisto online

Capitan Papaia e il viaggio della piccola guerriera

Uscita: 2 Luglio 2020

Il libro racconta il viaggio della giovane attivista svedese, diventata simbolo della mobilitazione dei ragazzi e ragazze di tutto il mondo attorno alla grave questione dei cambiamenti climatici, per raggiungere New York e presenziare al summit delle Nazioni Unite sulle questioni del clima.

Autore: Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo Editore: 24 Ore Cultura

Collana: —

Genere: Società e attualità

Capitan Papaia e il viaggio della piccola guerriera è disponibile per l’acquisto online

Ponte Morandi. Il sesto senso di un soccorritore

Uscita: 2 Luglio 2020

La caduta del ponte Morandi alle 11:36 del 14 agosto 2018 ha sconvolto un’intera nazione e ha lasciato un segno indelebile nella mente e nell’anima di tutti i soccorritori intervenuti. Con le testimonianze relative all’esperienza di undici Vigili del Fuoco, tra cui un cane, andremo a rivivere questa triste pagina della storia italiana attraverso una nuova chiave di lettura: il loro sesto senso. Il racconto inizierà a ritroso, ripercorrendo il tragitto effettuato dai soccorritori verso le loro sedi di servizio e i fatti narrati a tre mesi di distanza dall’accaduto. Il libro ci calerà nei loro panni prima che tutto accadesse. Ci farà stare in silenzio ad ascoltare i loro vividi racconti durante le prime chiamate di soccorso. Ci permetterà di chiedere loro cosa hanno provato, sentito e dovuto sopportare durante il viaggio così da rivivere i loro ricordi delle fasi operative che andranno ad abbattere il luogo comune del pompiere senza paure. Non si parlerà, quindi, di qualità invincibili ma della fragilità umana.

Autore: Alessandro Basile

Alessandro Basile Editore: Round Robin Editrice

Collana: Fuori rotta

Genere: Società e attualità

Ponte Morandi. Il sesto senso di un soccorritore è disponibile per l’acquisto online

Perla nera

Uscita: 2 Luglio 2020

A Manihiki, minuscolo atollo delle Isole Cook, nell’Oceano Pacifico, Kiona lavora nell’allevamento di perle gestito dalla sua famiglia: ogni giorno, insieme ai fratelli, si immerge in apnea per occuparsi delle ostriche che racchiudono le preziose gemme nere. La sua vita, regolata dai ritmi della comunità indigena, è rivoluzionata dall’arrivo di Erik, lo straniero venuto dalla Svezia, la cui imbarcazione è rimasta incagliata nella barriera corallina che circonda l’isola. Il suo naufragio segna l’inizio di un’avventura appassionante e drammatica che spingerà Kiona ad attraversare quattro continenti. Minacciata e inseguita, determinata a difendere il contenuto di una misteriosa valigetta che Erik teneva ben nascosta e a trovare la verità sull’uomo portato dal mare, Kiona arriverà a Los Angeles, poi a Londra, a Dar es Salaam e infine a Lund, nel Sud della Svezia, dove, nel sotterraneo di una banca, potrà finalmente aprire una cassetta di sicurezza con la piccola chiave che porta con sé da quando si è lasciata alle spalle le Isole Cook.

Autore: Liza Marklund

Liza Marklund Editore: Marsilio

Collana: —

Genere: Thriller

Perla nera è disponibile per l’acquisto online

Terra Alta

Uscita: 2 Luglio 2020

Un crimine spaventoso sconvolge una quieta cittadina nel Sud della Catalogna: i proprietari dell’azienda più impor­tante della zona, le Gráficas Adell, vengo­no trovati morti, con segni evidenti di feroci torture. Il caso è asse­gnato a Melchor Marín, giovane poliziotto e appassionato lettore, alle spalle un passato oscuro e un atto di eroismo quasi involontario, che lo ha fatto diventare la leggenda del corpo e lo ha costretto a lasciare Barcellona. Stabilitosi in questa piccola regione dal nome evocativo di Terra Alta, crede di aver seppellito l’odio e la voglia di riscatto sotto una vita felice, grazie all’amore di Olga, la bibliotecaria del paese, dalla quale ha avuto una figlia, Cosette. Lo stesso nome della figlia di Jean Valjean, il protagonista dei Miserabili, il suo romanzo prefe­rito. L’indagine si dipana a ritmo serrato, coinvolgendo temi come il conflitto tra giusti­zia formale e giustizia sostanziale, tra rispetto della legge e legittimità della vendetta.

Autore: Javier Cercas

Javier Cercas Editore: Guanda

Collana: Narratori della Fenice

Genere: Thriller

Terra Alta è disponibile per l’acquisto online

Il decoro

Uscita: 2 Luglio 2020

Qualche giorno dopo l’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, in una lussuosa villa del Connecticut, alcuni amici newyorkesi dell’alta borghesia intellettuale si ritrovano per riprendersi da quella che considerano la più grande catastrofe politica della loro vita. Si rifugiano in campagna nella speranza di ristabilire la “bolla” in cui sono abituati a vivere. Eva Lindquist, la padrona di casa, propone una sfida. Chi di loro sarebbe disposto a chiedere a Siri come assassinare Trump? Nessuno, a eccezione di un cinico editore, raccoglie la provocazione. Gli amici progressisti di Eva e del marito Bruce con la loro pavida reazione introducono uno dei temi portanti del romanzo: la paura di fronte a un nuovo clima politico. Delusa dal suo paese, dove non si sente più “a casa” e al sicuro, Eva decide di partire per Venezia, città che ha conosciuto e amato in gioventù. Lì, quasi per caso, visita un affascinante appartamento e decide di acquistarlo. Il soggiorno in quella città la aiuta a cercare un nuovo modo di immaginare il mondo. Intorno a quello di Eva si intrecciano i destini degli altri personaggi, che prendono forma attraverso dialoghi incalzanti e ironici, nei quali si configurano possibili soluzioni a esistenze segnate dall’inquietudine. Ecco allora i tradimenti, le fughe e la menzogna a coprire tutto.

Autore: David Leavitt

David Leavitt Editore: SEM

Collana: —

Genere: Narrativa Moderna

Il decoro è disponibile per l’acquisto online

Anche le pulci prendono la tosse

Uscita: 2 Luglio 2020

Raymond il poliziotto, Beatrice l’infermiera, Salvatore il piccolo imprenditore e Regina l’insegnante entrano nel tunnel del coronavirus con tutti gli altri, alla fine di febbraio a Adeago, in provincia di Bergamo. Ci entrano con le loro vecchie paure, frustrazioni, amori perduti e sconfitte, e con un carico di umana meschinità. Quando comincia il contagio, il poliziotto ne approfitta per defilarsi dalle indagini su un furto di macchine da cucire, l’infermiera simula un incidente per sfuggire al Pronto Soccorso sovraccarico, l’imprenditore pensa di fare soldi fabbricando e smerciando mascherine di dubbia qualità e l’insegnante elude le lezioni online per liberarsi di studenti svogliati e genitori aggressivi. Il tutto mentre i loro colleghi danno prova di un ben diverso impegno. Ma il virus non è solo un vento di morte, è anche un formidabile acceleratore di destini. E i loro deflagrano. Dalle feste per le vittorie dell’Atalanta si passa al deserto e poi al terribile corteo delle bare nei camion militari, e le storie dei quattro protagonisti si intrecciano e si coagulano intorno al vergognoso business delle mascherine finanziato da veri malviventi, alcuni con la pistola, ma i peggiori in giacca e cravatta. Nel momento più buio, uomini e donne che pensavano di non avere più niente da chiedere o da perdere si troveranno di fronte l’occasione per riscattare una vita spenta. Una storia d’amore e di dolore, in cui si ride a crepapelle e si piange disperatamente, che parla del nostro tempo, delle nostre scelte, della possibilità di capovolgere il proprio futuro.

Autore: Roberto Costantini

Roberto Costantini Editore: Solferino

Collana: —

Genere: Narrativa Gialla

Anche le pulci prendono la tosse è disponibile per l’acquisto online

Il mistero della donna tatuata

Uscita: 7 Luglio 2020

Il corpo di una donna viene ritrovato in una stanza chiusa dall’interno. O meglio: quasi tutto il corpo. La delicata pelle di Kinue era ricoperta da uno splendido tatuaggio, il capolavoro di un artista leggendario ed elusivo: suo padre. Ma ora dal cadavere manca il torso, e forse la soluzione del caso è legata proprio a ciò che quel lembo di pelle riproduceva. Siamo nell’immediato dopoguerra: Tōkyō è ancora sconvolta dalla recente fine della Seconda guerra mondiale e a indagare viene chiamato l’ispettore Matsushita. Ad aiutarlo nelle indagini il fratello medico legale, Kenzō, che metterà al servizio della polizia le sue competenze scientifiche e le sue intuizioni. Ma Kenzō, tormentato da un disturbo bipolare reso ancora piú acuto dagli orrori vissuti al fronte nelle Filippine, ha anche un altro motivo per scoprire chi ha ucciso Kinue: è stato il suo amante e presto il suo ruolo nelle indagini sarà piú intricato dei serpenti che adornavano il corpo della donna. Inizia cosí una discesa nei labirinti piú oscuri di una Tōkyō mai tanto notturna, tra truppe di occupazione e assassini, perversioni millenarie e terrore atomico, artisti bohémien e sapienti prostitute.

Autore: Akimitsu Takagi

Akimitsu Takagi Editore: Einaudi

Collana: Supercoralli

Genere: Narrativa Classica e Giallo

Il mistero della donna tatuata è disponibile per l’acquisto online

Il cuore di un’ape

Uscita: 7 Luglio 2020

A trent’anni la vita di Helen sembra girare a vuoto: ma quando gli amici le regalano un’arnia da tenere in giardino tutto cambia. Tra passi falsi e preziose conquiste, Helen impara a prendersi cura di una colonia di api. E, con loro, a prendersi cura di sé. In parte racconto della natura, in parte memoir, in parte vera e propria guida all’apicoltura urbana, Il cuore di un’ape è una meditazione meravigliosamente sincera sulla responsabilità e sulla cura, sulla vulnerabilità e sulla fiducia, sulla creazione di legami e sul trovare nuove strade.

Autore: Helen Jukes

Helen Jukes Editore: Einaudi

Collana: Frontiere Einaudi

Genere: Biografico

Il cuore di un’ape è disponibile per l’acquisto online

Gli eletti

Uscita: 7 Luglio 2020

Persone da ritrovare, vite da salvare. Su questo è incentrata la carriera – o meglio, l’intera esistenza – del cacciatore di ricompense Colter Shaw. Per chi lo ingaggia rappresenta un’ottima alternativa alla polizia, ma ti devi fidare dell’uomo, uno allergico alle burocrazie e capace di sovvertire le regole del buon senso. Come accade in una giornata estiva di giugno. C’è stata una vittima, un ragazzo che Colter doveva riportare a casa e che aveva inseguito fino alla zona selvaggia nel nord dello Stato di Washington. Qui, al riparo tra le valli delle Montagne Rocciose, ha sede la Fondazione Osiride, che promette felicità a chi ha sofferto. Farsi accettare al suo interno riesce facile a Colter perché, in fondo, è vero: anche lui ha un segreto che non lo fa dormire, un ricordo che brucia. Ma ben presto scopre che, una volta entrati nella schiera degli eletti di Osiride, è quasi impossibile uscirne. O almeno, uscirne vivi.

Autore: Helen Jukes

Helen Jukes Editore: Rizzoli

Collana: —

Genere: Thriller

Gli eletti è disponibile per l’acquisto online

I segreti del giovedì sera

Uscita: 7 Luglio 2020

Se la vita durasse una settimana, per Elvis e i suoi amici oggi sarebbe giovedí. Infatti è di giovedí che s’incontrano. Per scrutarsi, raccontarsi le novità, fare bilanci dentro un mondo che si scompone sotto i piedi. Tra poco non avranno piú cinquant’anni, e usciranno per sempre dall’età di mezzo per entrare in un territorio nuovo. Cosí, tra amori che nascono o franano, ansiolitici e aperitivi, cercano di varcare quella soglia labile e miracolosa saltandoci sopra come in una giostra, decisi a non scendere sin che dura il fiato – o il vino. La loro vita a dirotto si riflette in un dialogo inesauribile, impudico, che ci vede coinvolti tutti, nella stessa risata e nella stessa paura: congedarsi senza preavviso dall’unica giovinezza che ci è stata assegnata senza aver capito cosa ci aspetta.

Autore: Elvira Seminara

Elvira Seminara Editore: Einaudi

Collana: I coralli

Genere: Narrativa moderna

I segreti del giovedì sera è disponibile per l’acquisto online

Sentenza artificiale

Uscita: 9 Luglio 2020

In un’aula del palazzo di giustizia di Roma, gremita di giornalisti e tecnici ministeriali, il visionario manager Aristotile Damanakis presenta LexIA l’algoritmo di “sentenza artificiale” che rivoluziona il processo penale: a stabilire la colpevolezza di un imputato sarà un programma in grado di considerare ogni aspetto del caso, dalle circostanze alle prove, dalle testimonianze alle attenuanti, rendendo superfluo ogni intervento umano. Basta un algoritmo per decidere se una persona ha commesso o no un delitto. Ma a scombussolare i piani del governo ci pensa l’affascinante e coraggiosa Cassia, che scopre un’anomalia mimetizzata nel codice di LexIA che potrebbe comprometterne l’imparzialità. La ragazza non ha dubbi: qualcuno ha violato la sandbox di protezione del sistema. Chi sta mettendo le mani sulla riforma della magistratura? Chi è disposto a uccidere pur di manipolare le sentenze? Da quel momento Cassia diventa un bersaglio. Come lei è stata in grado di vedere l’anomalia, qualcuno – attraverso l’anomalia – ha visto lei. Qualcuno che è disposto a tutto pur di coprire le proprie tracce. Nel complotto sono implicati gli stessi organismi che dovrebbero garantire l’imparzialità della giustizia e Cassia è determinata a fermarli a qualunque costo.

Autore: Barbara Baraldi

Barbara Baraldi Editore: Chiarelettere

Collana: Narrazioni

Genere: Thriller

Sentenza artificiale è disponibile per l’acquisto online

Greyhound. Battaglia sui mari

Uscita: 9 Luglio 2020

1942. Gli Stati Uniti sono appena entrati in guerra. Il Comandante Ernest Krause ha ricevuto l’incarico di portare a termine una missione ad altissimo rischio: guidare il convoglio Greyhound, formato da trentasette navi mercantili, lungo la rotta che passa tra i mari ghiacciati del Nord Atlantico, infestato dai micidiali U-boot, i sottomarini della flotta nazista. L’obiettivo è quello di portare agli alleati inglesi preziosi rifornimenti, indispensabili per resistere agli attacchi tedeschi. Ma il Comandante sa che raggiungere l’obiettivo è quasi impossibile: i sommergibili tedeschi sono superiori in potenza e in numero: Krause ha solo 48 ore di tempo per completare quella che sembra una missione destinata a fallire. A meno che.

Autore: Cecil Scott Forester

Cecil Scott Forester Editore: Newton Compton Editori

Collana: —

Genere: Romanzo Storico

Greyhound. Battaglia sui mari è disponibile per l’acquisto online

Sei l’amore che cercavo

Uscita: 9 Luglio 2020

Quello che ho imparato nell’ultimo anno è che non posso permettermi distrazioni. Sono il nuovo capitano della squadra di hockey e non ho intenzione di rovinare tutto per correre dietro alle ragazze. Questo significa che io, Hunter Davenport, sto per entrare ufficialmente nel mondo del celibato. È una scelta dura, ma necessaria. Nonostante la mia nuova regola, però, non trovo che ci sia nulla di male a frequentare le ragazze come un semplice amico. Certo, la mia nuova compagna di corso Demi Davis è bellissima. Ma fortunatamente è fidanzata, e questo elimina qualunque tentazione. È vero, il giorno in cui Demi dovesse diventare single, le cose tra noi comincerebbero sicuramente a farsi molto più complicate. Perché evitarla sarebbe impossibile, visto che siamo appena stati assegnati allo stesso progetto di studio. Per questo è meglio che riesca a togliermela dalla testa.

Autore: Elle Kennedy

Elle Kennedy Editore: Newton Compton Editori

Collana: —

Genere: Narrativa Rosa

Sei l’amore che cercavo è disponibile per l’acquisto online

Clean. Tabula rasa

Uscita: 9 Luglio 2020

Un’epidemia inarrestabile. Il caos. Una corsa contro il tempo per salvare l’umanità. Ecco il grande ritorno dello scrittore Glenn Cooper.

Autore: Glenn Cooper

Glenn Cooper Editore: Nord

Collana: Narrativa Nord

Genere: Thriller

Clean. Tabula rasa è disponibile per l’acquisto online

Tre passi per un delitto

Uscita: 14 Luglio 2020

Una giovane bellissima, che lavora nel mondo dell’arte, viene uccisa nel proprio appartamento a Roma. Tre personaggi coinvolti per ragioni diverse nell’omicidio forniscono la loro interpretazione dei fatti. Chi nasconde la verità. Chi la manipola. Chi sembra non curarsene.

Autore: Cristina Cassar Scalia,Giancarlo De Cataldo,Maurizio De Giovanni

Cristina Cassar Scalia,Giancarlo De Cataldo,Maurizio De Giovanni Editore: Einaudi

Collana: Einaudi. Stile libero big

Genere: Narrativa gialla

Tre passi per un delitto è disponibile per l’acquisto online

La lista degli stronzi

Uscita: 14 Luglio 2020

Anno 2026. Ivanka Trump è appena diventata il primo Presidente donna degli Stati Uniti. In un’America preda di un conservatorismo sfrenato – dove l’aborto è illegale e la xenofobia è alle stelle – Frank Brill scopre di avere un cancro con un’aspettativa di vita di sei mesi al massimo. Solo e senza piú niente da perdere, c’è un’unica cosa che vuole fare prima di tirare le cuoia: eliminare le cinque persone sulla sua «lista degli stronzi». Fino ad arrivare, una vittima dopo l’altra, al bersaglio dei bersagli: l’ex Presidente Donald J. Trump.

Autore: John Niven

John Niven Editore: Einaudi

Collana: Einaudi. Stile libero big

Genere: Narrativa moderna e satira

La lista degli stronzi è disponibile per l’acquisto online

La villa degli amori sospesi

Uscita: 16 Luglio 2020

Amburgo, 1919. Le vicende della guerra sconvolgono i piani degli Hanneman, da generazioni importatori di cacao e proprietari della Hannemann & Tietz. La giovane, intraprendente, appassionata Frieda, secondogenita della famiglia, dopo aver dimostrato notevoli capacità imprenditoriali nella nuova attività di fabbricazione di delicatezze al cioccolato, nonostante la diffidenza della madre e della cerchia dei ricchi commercianti di cacao della città, si dimostra in grado di prendere le redini dell’azienda al posto dell’irresponsabile fratello. Nonostante Frieda trascorra il tempo a studiare e realizzare nuove ricette, la sua famiglia desidera che sposi un uomo in vista, in grado di rimettere in sesto i conti dell’azienda. Il cuore della ragazza, però, appartiene già a un altro. L’unico modo, per non dire addio alla felicità accettando un destino che altri hanno scelto per lei, è concentrarsi sui suoi esperimenti culinari per evitare il tracollo della Hannemann & Tietz.

Autore: Lena Johansson

Lena Johansson Editore: Newton Compton Editori

Collana: —

Genere: Narrativa di ambientazione storica

La villa degli amori sospesi è disponibile per l’acquisto online

Una sirena a Parigi

Uscita: 16 Luglio 2020 (Ebook già disponibile da Aprile)

Con Una sirena a Parigi, Mathias Malzieu dispiega le ali della fantasia, ricreando al sommo grado sensazioni oniriche e personaggi fantastici che richiamano La meccanica del cuore e Il bacio più breve della storia. Rende omaggio all’amore travolgente e impossibile, irrinunciabile energia vitale, fonte di creazione ma anche di distruzione.

Autore: Mathias Malzieu

Mathias Malzieu Editore: Feltrinelli

Collana: I narratori

Genere: Narrativa moderna

Una sirena a Parigi è disponibile per l’acquisto online

Il mare senza stelle

Uscita: 16 Luglio 2020

Zachary Ezra Rawlins è uno studente del Vermont che un giorno trova un libro misterioso nascosto fra gli scaffali della biblioteca universitaria. Mentre lo sfoglia, affascinato da racconti di prigionieri disperati, collezionisti di chiavi e adepti senza nome, legge qualcosa di strano: fra quelle pagine è custodito un episodio della sua infanzia. È soltanto il primo di una lunga catena di enigmi. Una serie di indizi disseminati lungo il suo cammino – un’ape, una chiave, una spada – lo conduce a una festa in maschera a New York, poi in un club segreto e infine in un’antica libreria sotterranea. Là sotto trova ben più di un nascondiglio per i libri: ci sono città disperse e mari sterminati, amanti che fanno scivolare messaggi sotto le porte e attraverso il tempo, storie bisbigliate da ombre. C’è chi ha sacrificato tutto per proteggere questo regno ormai dimenticato, trattenendo sguardi e parole per preservare questo prezioso archivio, e chi invece mira alla sua distruzione. Insieme a Mirabel, un’impetuosa pittrice dai capelli rosa, e Dorian, un ragazzo attraente e raffinato, Zachary compie un viaggio in questo mondo magico, attraverso miti, favole e leggende, alla ricerca della verità sul misterioso libro. Ma scoprirà molto di più.

Autore: Erin Morgenstern

Erin Morgenstern Editore: Fazi

Collana: Lain ya

Genere: Young Adult

Il mare senza stelle è disponibile per l’acquisto online

Riccardino

Uscita: 16 Luglio 2020

Riccardino, l’ultimo, atteso romanzo con protagonista il commissario Montalbano, che Andrea Camilleri ha voluto uscisse postumo. Il primo capitolo del romanzo è stato letto in anteprima il 16 maggio 2020 dallo scrittore Antonio Manzini, amico e allievo di Camilleri, in occasione del Salone del Libro Extra. L’incipit del romanzo è il seguente: «Il telefono sonò che era appena appena arrinisciuto a pigliari sonno, o almeno accussì gli parse”. “Riccardino sono”, disse una voce “squillante e festevole”, per dargli appuntamento al bar Aurora. Ma Montalbano non conosceva nessuno con quel nome… Un’ora dopo, la telefonata di Catarella: avevano sparato a un uomo, Fazio lo stava cercando. Inutilmente il commissario cercò di affidare l’indagine a Mimì Augello, perché “gli anni principiavano a pesargli” aveva perso “il piacere indescrivibile della caccia solitaria”, insomma “da qualichi tempo gli fagliava la gana”, “si era stuffato di aviri a chiffari coi cretini”. Si precipitò sul posto, e scoprì che il morto era proprio Riccardino.»

Autore: Andrea Camilleri

Andrea Camilleri Editore: Sellerio Editore Palermo

Collana: La memoria

Genere: Narrativa Gialla

Riccardino è disponibile per l’acquisto online

Le due donne di Auschwitz

Uscita: 16 Luglio 2020 in formato Ebook

È il 1942 quando Eva Adami viene deportata ad Auschwitz. Schiacciata tra i corpi ammassati sul treno ed esausta per le privazioni, non riesce a pensare ad altro che a suo marito Michal, da cui è stata separata a forza sei mesi prima. Ma ad Auschwitz non c’è traccia di lui. E la cruda realtà del campo di concentramento si abbatte su Eva, minacciando di spezzarla definitivamente. Una notte, mentre piange di nascosto, sente un sussurro provenire dalla branda vicina. Un’altra prigioniera, Sofie, le prende la mano… Inizia così un’amicizia indistruttibile, che resiste agli orrori vissuti ogni giorno.

Autore: Lily Graham

Lily Graham Editore: Newton Compton Editori

Collana: —

Genere: Narrativa Straniera

Le due donne di Auschwitz è disponibile per l’acquisto online

Una Cadillac rosso fuoco

Uscita: 21 Luglio 2020

Un rivenditore di auto usate con una vita da schifo. Una donna esasperata dal marito violento e sbevazzone. E un’unica, folle, via d’uscita.

Autore: Joe R. Lansdale

Joe R. Lansdale Editore: Einaudi

Collana: Einaudi. Stile libero big

Genere: Narrativa Moderna

Una Cadillac rosso fuoco è disponibile per l’acquisto online

Uccido chi voglio

Uscita: 23 Luglio 2020

Qualcuno si è intrufolato in casa di Vince Corso, insegnante precario che per vivere si è inventato il mestiere di biblioterapeuta, distruggendogli vinili e libri e avvelenando il suo cane Django. È stato preso di mira e rischia di essere incastrato in una serie di omicidi avvenuti nel quartiere Esquilino. Pilotato nei suoi spostamenti con un disegno occulto, è spinto in giro per una Roma stanca e decadente ad inseguire fantasmi. Per Vince una nuova avventura a tinte più nere che mai, un enigma che solo lo sguardo del lettore, vero protagonista di ogni romanzo, può svelare, perché leggere mette a nudo il segreto di ogni storia.

Autore: Fabio Stassi

Fabio Stassi Editore: Sellerio Editore Palermo

Collana: La memoria

Genere: Narrativa Gialla

Uccido chi voglio è disponibile per l’acquisto online

La ragazza del ponte

Uscita: 23 Luglio 2020

Un’anziana coppia è preoccupata per la nipote. Sanno che ultimamente Danní si è messa a frequentare brutti giri legati alla droga e non avendo sue notizie da qualche giorno temono le sia successo qualcosa. Per questo decidono di chiedere aiuto a Konráð: la nonna di Danní, che era un’amica di sua moglie, ha rivestito importanti incarichi pubblici e non vuole dare nell’occhio rivolgendosi alla polizia. Konráð è un ex poliziotto in pensione, e a Reykjavík la sua fama lo precede; il fiuto non gli manca, ma è distratto, svagato, e da molti anni rimugina sulla sorte del padre, accoltellato da un assassino tuttora sconosciuto. Questa volta, però, scavare nel passato e concentrarsi su dettagli all’apparenza irrilevanti lo condurrà alla verità: la triste vicenda di una ragazzina annegata nel laghetto della Tjörnin quasi cinquant’anni prima potrebbe essere la pista giusta da seguire per risolvere anche il caso di Danní, che nel frattempo viene ritrovata cadavere nell’appartamento del fidanzato. La morte di Danní è stata un incidente o qualcuno voleva farla tacere per sempre?

Autore: Arnaldur Indriðason

Arnaldur Indriðason Editore: Guanda

Collana: —

Genere: Narrativa Gialla

La ragazza del ponte è disponibile per l’acquisto online

Lockdown Heroes

Uscita: 30 Luglio 2020

Milo Manara, uno dei più grandi e noti illustratori della scena internazionale, che con i suoi capolavori ha segnato l’immaginario collettivo, si è ritrovato isolato, a casa sua, come milioni di altre persone di tutto il mondo, nel periodo più duro della pandemia. Di sua iniziativa, si è messo a realizzare una serie di disegni dedicati alle donne. Le donne di Manara: un mito, che qui ha preso una nuova forma, un nuovo significato. Sono le donne che hanno continuato a lavorare, in prima linea, perché la vita andasse avanti. Negli ospedali, nelle farmacie, nelle fabbriche, nei negozi, in tutte le attività di prima necessità… donne con la mascherina in volto. Lockdown Heroes è un portfolio che raccoglie, in un prezioso astuccio, 24 stampe di disegni ad acquerello, su carta di pregio. Tutte con timbro a secco della firma di Manara. Un omaggio alle donne in prima linea nei giorni più duri della pandemia, da parte di un maestro indiscusso del fumetto e dell’illustrazione. In allegato, un fascicolo con un testo di Vincenzo Mollica e un’intervista esclusiva a Milo Manara a cura di Tito Faraci.

Autore: Milo Manara

Milo Manara Editore: Feltrinelli

Collana: Feltrinelli Comics

Genere: Fumetto

Lockdown Heroes è disponibile per l’acquisto online

La moglie del mercante di storie

Uscita: 30 Luglio 2020

Un rivenditore di auto usate con una vita da schifo. Una donna esasperata dal marito violento e sbevazzone. E un’unica, folle, via d’uscita.

Autore: Steve Robinson

Steve Robinson Editore: Newton Compton Editori

Collana: —

Genere: Thriller

La moglie del mercante di storie è disponibile per l’acquisto online