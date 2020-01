I Marvel Studios presenteranno un personaggio transgender

Secondo un recente Q&A alla New York Film Academy, Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha risposto ad alcune domande davvero interessanti riguardo il futuro del Marvel Cinematic Universe, in particolare su alcuni dei personaggi che appariranno nei prossimi film, appartenenti alla comunità LGBTQ+.

Durante una sessione di domande presso la New York Film Academy, un fan ha chiesto a Kevin Feige:”Ci sono piani per portare più personaggi LGBTQ+ all’interno del Marvel Cinematic Universe, in particolare un personaggi transessuale?”

E la risposta di Feige è stata:”Sì. Assolutamente. Sì. Molto presto. In un film stiamo girando proprio ora.”

In teoria, il casting può funzionare, ma dovranno essere fatte scelte molto oculate e sicuramente ben pensate da parte della Marvel. Secondo molti infatti, per soddisfare la comunità transgender, il personaggi non può certamente apparire in una scena “usa e getta”. Non può essere, ad esempio, qualcuno che parla durante la terapia come in Avengers: Endgame, o il bacio di sfuggita presente in Star Wars: L’Ascesa Di Skywalker. Il personaggio deve anche avere un motivo legittimo per essere nel film. Diventerà un personaggio secondario con un notevole tempo a schermo? O sarà qualcuno che appare in ciò che equivale a un cameo?

Per quanto riguarda il film, i Marvel Studios hanno attualmente alcuni film in produzione. Quello su Vedova Nera uscirà nel maggio 2020. Nel Novembre del 2020 seguiranno Gli Eterni ed è probabile che a breve qualcuno indichi quale film conterrà probabilmente un personaggio transgender. Il fatto che la pellicola sia già in produzione in questo momento è una buona notizia. La domanda in questo momento è: quale sarà il film che conterrà questo personaggio appartenente al mondo LGBTQ+?

Non ci resta che aspettare ulteriori notizie sui prossimi film in uscita e sui casting inerenti ad essi.