I migliori costumi per Halloween

Il 31 ottobre sta arrivando anche quest’anno, una buona occasione per rispolverare i vostri migliori costumi di Halloween! Ma qualora non ne aveste ancora uno adatto per la situazione, ci pensiamo noi a darvi qualche consiglio su come vestirvi e letteralmente “conciarvi per le feste”! Ecco allora che stiliamo apposta per voi una lista dei migliori costumi e accessori per la vostra maschera più paurosa e stregonesca che mai!

I migliori costumi di Halloween

Mantello con cappuccio unisex

Uno dei costumi immancabili in questa festa è il famigerato mantello con cappuccio, realizzato in un tessuto di velluto molto bello e morbido. Il tessuto è sottile e luccicante, ma quando indossato è completamente opaco. Il mantello è perfetto per una varietà di travestimenti: Vampiro, strega, mago, personaggio gotico, medievale, abito da sera, gioco di ruolo, costume teatrale da strega, e tanto altro ancora, adatto per uomo e donna, adulti e bambini. Il design del mantello è dato da fascette abbastanza lunghe e rinforzate, sufficientemente larghe da avvolgere le spalle. Il cappuccio è abbastanza grande da poterlo tirare in profondità nel tuo viso.Vedere le dimensioni nelle immagini per riferimento. Può essere lavato in lavatrice o a mano e il mantello sembra sempre lo stesso di prima.

» Clicca qui per acquistare mantello con cappuccio nero e rosso unisex

» Clicca qui per acquistare mantello con cappuccio nero unisex



Costume da Malefica (Maleficent)

Una strega Disney è pur sempre una strega Disney, e per questa occasione non poteva mancare il travestimento di Malefica! Partiamo dal copricapo, nella tradizionale forma a corna nere in latex, della misura di circa 55-58 cm, perfetto per feste in maschera, regali. Consigliamo di far prendere aria al prodotto per eliminare l’odore di lattice. Inoltre, per comodità di trasporto, sono state rimosse le strisce di schiuma posizionate nelle corna, tuttavia la confezione contiene ancora le strisce, da inserire nelle corna prima di indossare il copricapo per ripristinare la forma originale. Inoltre il costume è quello classico, disponibile in diverse taglie e composto da vestito con collare e cappello, nelle tradizionali colorazioni nero e viola, per sentirsi una vera strega..malefica!

» Clicca qui per acquistare il copricapo a forma di corna

» Clicca qui per acquistare il vestito di Malefica



Costume di Gwen

Da Disney, passiamo allo “Spider-verse”, con Gwen, uno dei personaggi di Amazing Spiderman che possiamo “interpretare” nel nostro giorno di Halloween con il costume ad hoc di Spider-Gwen. La confezione comprende due maschere separate opzionali con lenti simbionte attaccate. Il design del costume viene stampato in alta qualità per colori vivaci, mentre è suggerito il lavaggio a mano e l’asciugatura all’aria per ottenere i migliori risultati di pulizia. Il design in 3D è stampato utilizzando una stampante a sublimazione di alta qualità, accurato nei caratteri. Gwen Stacy prevede anche una cerniera verticale invisibile sul retro della tuta. Le lenti per simbionte opzionali sono attaccate alla maschera.

» Clicca qui per acquistare il vestito di Gwen Stacy

Maschere paurose e guanti unghiati

Se non desiderate mascherarvi in maniera particolare, ma desiderate soltanto indossare una maschera da paura, in particolare a tema vampiresco. Consigliamo diversi modelli disponibili, tra cui il travestimento di gomma a forma di testa spaventosa, in Lattice e rappresentante la testa di un mostro deforme. Un’altra opzione è data dalla testa di vampiro, sempre in lattice, oppure la testa di zombie, il classico non-morto della serie di The Walking Dead, sempre in lattice e il trattamento di deodorizzazione è stato fatto nel processo di produzione. non tossico, non diffondente di odore, isolamento impermeabile, e molto realistico realistico e facile da pulire. Concludiamo con un paio di guanti con unghie rosse a glitter, pronti per un travestimento “graffiante”!

» Clicca qui per acquistare la testa di gomma deforme

» Clicca qui per acquistare la testa di gomma di vampiro

» Clicca qui per acquistare la testa di gomma di zombie The Walking Dead

» Clicca qui per acquistare il paio di guanti con unghie



Sangue, cicatrici, lenti per occhi e tinta per capelli

Nella nostra selezione, non potevano mancare alcuni accessori per truccarsi davvero fondamentali, a partire dal sangue finto, disponibile in tatuaggi temporanei da 24 fogli, con elementi di Halloween come una mano di sangue, ferita, cicatrice, sangue, ferita da sutura e così via, oppure in tubetti che consigliamo in due diverse dimensioni. Non mancano nemmeno i classici accessori da trucco per Halloween come cicatrici temporanee, adesivi che possono essere incollati sulle braccia, sulle spalle e su qualsiasi altra parte del corpo. Le ferite cicatrici sembrano molto naturali, possono durare per un’intera festa molto bene. Infine altri due grandi classici: le lenti a contatto di vari colori e fantasie, oltre alla tinta per capelli, in polvere di gesso colorato o in barattoli di tintura colorata.

» Clicca qui per acquistare i tatuaggi temporanei di sangue

» Clicca qui per acquistare il tubetto da 100ml di sangue finto

» Clicca qui per acquistare il tubetto da 28ml di sangue finto

» Clicca qui per acquistare le cicatrici temporanee

» Clicca qui per acquistare le lenti a contatto a tema zombie

» Clicca qui per acquistare le lenti a contatto a tema vampiro

» Clicca qui per acquistare la tinta per capelli in polvere di gesso

» Clicca qui per acquistare la tinta per capelli argento

» Clicca qui per acquistare la tinta per capelli viola