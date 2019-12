I migliori librogame del 2019

L’anno che sta per concludersi è stato sicuramente fra i più prolifici per la produzione di librogame, in particolare sulla scena italiana. Fra le maggiori fiere nostrane (Modena Play e Lucca Comics & Game), sono stati pubblicati almeno 30 librogame! Anche la scena internazionale ha visto ampliare le proprie fila di gamebook, con l’uscita, tra gli altri, di ben tre nuovi numeri della serie ACE di Green, la lenta ma continua ristampa di Lupo Solitario ed un inedito di Livingstone per la serie Fighting Fantasy. Come da tradizione, è cosa buona e giusta fermarsi un attimo per fare un resoconto di tutto quello che quest’anno ci ha portato – almeno in termini di librogame – e ripercorrere insieme le tappe di uno dei migliori anni per la narrativa interattiva. Sebbene riassumere tutto ciò in soli dieci titoli, italiani e internazionali, non sia assolutamente facile, proveremo a ripercorrere a grandi passi l’anno che ci sta salutando. Non si tratta di una classifica, ma della selezione dei prodotti usciti nel 2019 e che a nostro parere sarebbero da recuperare e letti per essere aggiornati su dove il mercato sta andando.

Neverland – Here Be Monsters

Autore: Jonathan Green

Editore: Snowbooks

Collana: ACE Gamebooks

Data di uscita: Aprile 2019

Prosegue a ritmo incessante la serie ACE gamebooks di Jonathan Green, ispirata a capolavori della narrativa internazionale. Dopo Alice’s Nightmare in Wonderland e The Wicked Wizard of Oz, il 2019 ha visto la pubblicazione di ben tre nuovi titoli.

Tra questi Neverland – Here Be Monsters, audace mashup fra Peter Pan e il Mondo Perduto. L’Isola che non c’è è in questo caso abitata da dinosauri e altre creature preistoriche, che dividono l’isola con una tribù di agguerriti pellirossa, nonché i temibili pirati di Capitan Uncino, che è anche uno dei personaggi giocabili.

Infatti, è possibile scegliere chi impersonare tra ben quattro personaggi giocabili. Oltre al già citato capitano pirata Uncino con l’inseparabile nostromo Spugna, sono presenti la giovane Wendy Darling, miracolosamente scampata al naufragio del Titanic, Giglio Tigrato, principessa guerriera della tribù degli Accala a cavallo di uno smilodonte, e ovviamente Peter Pan, il bambino volante che non invecchia mai… in questo caso in quanto parti del suo corpo sono state sostituite da componenti meccaniche in seguito ad un terribile incidente. Se amate le rivisitazioni sopra le righe dei classici per l’infanzia, Neverland non potrà che piacervi. Grazie a 900 paragrafi e a un abile intreccio delle storie dei quattro protagonisti, è un librogame in grado di donare ore di divertimento.

La Megera

Autore: Dario Leccacorvi

Editore: Aristea

Collana: Fra Tenebra e Abisso

Data di uscita: Modena Play 2019

Fra Tenebra e Abisso è una serie di librogame inizialmente nata sotto forma di app per dispositivi mobili. In seguito al grande successo fra il pubblico e la volontà di produrne una versione cartacea, è stata creata la recentissima casa editrice Aristea, che ha presentato i primi due volumi di Tenebra e Abisso – Il Marchio e la Megera, alla Play Modena 2019. Leccacorvi è un autore che conosce bene i librogame: pur realizzando un titolo non particolarmente innovativo, Fra Tenebra ed Abisso non deve temere il confronto con opere di chi ha fatto dei librogame il proprio pane quotidiano. Un’ottima scrittura si accompagna a un sistema di gioco classico ma ben riuscito.

Il protagonista della storia è un orfano cresciuto da un amico di famiglia; quest’ultimo da qualche tempo non ha più notizie del proprio figlio, recatosi a studiare le arti magiche in una città vicina. Il nostro compito, in apparenza semplice, sarà quello di raggiungere la città e ritrovare il nostro amico. Il secondo libro, ben più voluminoso del primo, presenta una storia coinvolgente e più profonda, addentrandosi nel conflitto tra i tre ordini della Tenebra, dell’Abisso e della Luce. Visto l’ottimo inizio della giovanissima casa editrice Aristea – che oltre ai due volumi di Tenebra e Abisso, con il terzo in cantiere, ha già pubblicato il librogame fantascientifico Vesta Shutdown – si può star certi che ci aspettano grandi cose nell’anno a venire.

Fortezza Europa: Londra

Autore: Marco Zamanni

Editore: Pubblicazione indipendente

Data di uscita: Maggio 2019

Librogame spietatamente attuale, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi della Brexit, Fortezza Europa: Londra spinge all’eccesso le conseguenze del clima che si respira ormai un po’ in tutta Europa. L’elevato numero di immigrati ha spinto il governo del Regno Unito a emanare estreme misure di sicurezza, che praticamente legittimano la difesa personale con ogni mezzo. In questo clima di estrema intolleranza, ci troveremo a vestire i panni d Jay Huey, poliziotto di colore.

Le sue indagini in una Londra cupa e pericolosa lo porteranno ben presto a fare i conti non solo con la crescente xenofobia dei cittadini, ma anche con il suo passato da orfano cresciuto in un orfanotrofio. La sua storia si intreccerà con quella di altri suoi due compagni d’infanzia: Rain, una collega poliziotta e Damian, da poco divenuto Primo Ministro. Tutti i personaggi incontrati avranno luci ed ombre, e starà a noi cercare di scoprirne i segreti. Come ogni investigativo che si rispetti, il regolamento è ridotto all’osso, in quanto sarà la nostra abilità e la nostra capacità di deduzione a farla da padrone.

Particolarità del librogame è quella, infine, di essere stato pubblicato senza affidarsi ad alcuna casa editrice, ma puntando sul servizio di autoproduzione di Amazon e di Lulu. Dati gli ottimi risultati di Fortezza Europa: Londra, è il caso che chiunque voglia iniziare a scrivere librogame indipendenti ne prenda esempio.

Cuore di Ghiaccio

Autore: Dave Morris

Editore: Librarsi Edizioni

Collana: Critical If

Data di uscita: Luglio 2019

Indubbiamente fra i librogame EL più amati, Cuore di Ghiaccio viene considerato l’opera meglio riuscita del prolifico autore Dave Morris. Parte dei libri che componevano la serie Realtà Virtuale – quelli usciti dalla penna di Morris – sono stati recentemente ripubblicati sotto l’etichetta Critical If, in versione riveduta e corretta. Edizioni Librarsi, dopo aver deciso di ripubblicare Blood Sword e portare in Italia Terre Leggendarie, ha pensato bene di riproporre Cuore di Ghiaccio in quella che potrebbe essere considerata l’edizione “definitiva” di questo storico volume.

Gli errori di traduzione sono stati corretti, i passaggi ambigui chiariti, i rimandi da un paragrafo ad un altro rielaborati in modo da non dare adito a incertezze. In poche parole, questo Cuore di Ghiaccio unisce il meglio di tutte le sue edizioni passate: ciò che è rimasto inalterato sono le illustrazioni di Russ Nicholson – storico illustratore di librogame – e la sua splendida storia, purtroppo attuale ora come venticinque anni fa. Nel 2300, il clima della Terra è impazzito, a causa del malfunzionamento di un satellite artificiale, Gaia, a cui l’umanità aveva demandato il difficile compito di risolvere i problemi causati dall’inquinamento. In un mondo inospitale e sconvolto da cataclismi, un misterioso meteorite chiamato Cuore di Volent, si dice sia dotato di potere incalcolabile. Quest’ultima edizione è l’occasione perfetta per conoscere la storia di Cuore di Ghiaccio al massimo di quanto possa offrire.

Assassins of Allansia

Autore: Ian Livingstone

Editore: Scholastic

Collana: Fighting Fantasy

Data di uscita: Agosto 2019

Assassins of Allansia è l’ultimo inedito della serie di librogame più longeva della storia, quella che ha dato inizio al fenomeno, Fighting Fantasy. Come noto, la serie è stata recentemente data alle stampe da Scholastic, e portata in Italia da Salani.

Scritto da uno dei due co-autori della collana, Ian Livingstone, il volume è stato presentato in anteprima alla 3 edizione della Fighting Fantasy Fest, il raduno dedicato ai librogame che si tiene nel Regno Unito, anche in una pregiata versione da collezionista, con una esclusiva copertina rigida. L’ultimo nato in casa Fighting Fantasy ci riporta nella regione di Allansia, in cui hanno avuto luogo le prime avventure e che è rimasta più nel cuore dei lettori. Mentre ci troviamo sull’Isola del Serpente per una scommessa, veniamo improvvisamente attaccati da un cacciatore di taglie. Veniamo così a scoprire di essere diventati il bersaglio di qualcuno di potente, che non ha esitato a mettere un’ingente taglia sulla testa e a sguinzagliarci contro tutte le canaglie della zona. Dovremo quindi ritornare sulla terraferma e risolvere la questione…

Tutti gli ingredienti di Fighting Fantasy sono presenti, ma rispetto agli ultimi due inediti (Il Porto della Morte e Gates of Death) sembra essere stata posta più attenzione a questo volume e, pertanto, lo stesso è una buona aggiunta per la sempre crescente serie simbolo dei librogame, che conta ormai più di sessanta numeri.

Beowulf Beastslayer

Autore: Jonathan Green

Editore: Snowbooks

Collana: ACE Gamebooks

Data di uscita: Settembre 2019

Il Beowulf è indubbiamente il più noto poema anglosassone di tutti i tempi. Può vantare una recente trasposizione cinematografica con Anthony Hopkins e Angelina Jolie, nonché una traduzione realizzata da J.J.R. Tolkien. Non stupisce, quindi, che nella sua continua ricerca di nuove ispirazioni per la serie ACE Gamebooks, Green abbia puntato gli occhi sulla storia del principe dei Geati.

La trama dell’opera dovrebbe essere nota a chiunque, almeno a grandi linee. La Sala di Hrothgar, Re dei Danesi, è tormentata dalla mostruosa creatura chiamata Grendel, che ogni notte fa irruzione per banchettare con i corpi dei guerrieri del re. Nessuno di questi valorosi è però stato in grado di sconfiggerla, pertanto in re ha richiesto l’aiuto di chiunque si ritenga capace di abbattere Grendel. Beowulf, lesto a raccogliere la sfida, decide di recarsi in Danimarca per liberare Hrothgar da questo flagello. Il librogame permette di vivere in prima persona non solo la terribile lotta di Beowulf contro Grendel, ma anche numerose ulteriori avventure del possente guerriero nelle lande del nord, tra creature mitologiche come troll e giganti e le divinità dei tempi antichi. Nascosta tra le pagine, c’è anche la possibilità di impersonare il mostruoso Grendel, per poter vedere gli eventi attraverso gli occhi del “cattivo”. Tra enigmi, rune e kennings (frasi che attraverso una perifrasi rimpiazzano il nome di una persona o di una cosa), l’epica nordica prende vita in questo ambizioso librogame, anche grazie alle sempre ottime illustrazioni di Russ Nicholson.

Nightshift

Autore: Victoria Hancox

Editore: Pubblicazione indipendente

Data di uscita: Settembre 2019

Sono poche le autrici che si sono cimentate nella scrittura di librogame e, quando lo hanno fatto, hanno scelto di scrivere di storie d’amore e drammi adolescenziali, argomenti ben lontani da quelli che si trovano solitamente fra le pagine di narrativa interattiva.

Non così per Nightshift, primo librogame realizzato dalla scrittrice Victoria Hancox. Traendo spunto dal proprio passato quale infermiera, Hancox ha realizzato un librogame in cui ci troveremo a vestire panni di un infermiere nel turno di notte. Quella che inizia come una delle tanti notti di lavoro, si trasforma ben presto in un incubo. Quando ci risvegliamo dopo esserci appisolati, infatti, scopriamo il cadavere della nostra collega, chiaramente assassinata e ci rendiamo ben presto conto che un pericoloso assassino si aggira per i corridoi dell’ospedale. Se fino a qualche ora prima, questo era il moderno e efficiente ospedale a cui eravamo abituati, ora le sue luci sono spente, i corridoi ammuffiti e le stanze vuote… Il sistema di gioco è praticamente ridotto al minimo: non essendo guerrieri o maghi, ma semplici infermieri non abbiamo alcuna caratteristica speciale, e nessun lancio di dadi è richiesto. Le uniche armi a disposizione saranno la nostra intelligenza e la nostra memoria.

In questo librogame dalle atmosfere horror che riportano alla mente quelle del famoso Silent Hill, ci troveremo ad affrontare fantasmi, streghe e demoni, in uno fra i più macabri e inquietanti episodi della lettura interattiva.

Stregoneria Rusticana!

Autore: Andrea Tupac Mollica

Editore: Acheron Books

Collana: Zaira

Data di uscita: Lucca Comics & Games 2019

La collana Zaira di Acheron Books prosegue la propria corsa nel campo dei librogame. Quest’opera in due volumi, Duellante e Scaramente, riporta sul mercato i cosiddetti librogame di coppia, già noti al pubblico italiano grazie alla serie Faccia a Faccia edita da EL ed ai Fantastica Game della Giunti Marzocco.

La storia si apre con Laurice, giovane appartenente alla setta di stregoni dediti alla magia bianca, gli Scaramanti. La ragazza ha appena ricevuto l’invito del tirannico Despota di Zagara il quale sostiene di aver deciso di abbandonare i propri studi nelle arti oscure per dedicarsi a conoscere la magia bianca. Tuttavia, si tratta di una trappola e la povera Laurice finisce con il perdere la vita: prima di spirare, però, riesce a mettersi in contatto con il fratello Duellante e un compagno Scaramante, i quali giurano vendetta nei confronti dello spietato Despota. I due libri permettono di affrontare la medesima avventura tramite i due diversi personaggi, lo Scaramante e il Duellante, appunto. Se il primo ha a disposizione degli incantesimi, il secondo non è da meno con i suoi colpi di scherma. Ogni volume può essere affrontato in solitario, interpretando il relativo personaggio, oppure se si dispone di un amico, anche in cooperativa, o addirittura uno contro l’altro. Insomma, un vero e proprio modo nuovo di giocare ai librogame!

Il Cavaliere del Sole Nero

Autore: Swen Harder

Editore: Vincent Books – Raven Edizioni

Data di uscita: Lucca Comics & Games 2019

Il librogame è la traduzione di Reiter der Schwarzen Sonne, opera tedesca edita da Mantikore-Verlag, e pubblicata anche in inglese in seguito ad un Kickstarter più che riuscito.

Il volume è stato presentato a Lucca Comics & Games 2019 in un’edizione extralusso limitata. Oltre al libro la stessa comprende supporti di gioco, come mappe e dadi (tra cui un D8 rappresentante le fasi della Luna), nonché un CD con colonna sonora d’accompagnamento, il tutto in un pregiato cofanetto. Libro mastodontico, con più di 1400 paragrafi e oltre 700 pagine, il Cavaliere del Sole Nero ci catapulta direttamente in mezzo all’azione. Ci risvegliamo, infatti, senza memoria di fronte al cadavere del gran sacerdote di Kar, Dea del Sole; la prima cosa da fare sarà riuscire a fuggire dal luogo del delitto con la nostra vita.

Il libro è suddiviso in diversi capitoli, con il quale vengono progressivamente spiegate le numerose regole di gioco; allo stesso modo, così come il nostro personaggio recupera la memoria, scopriamo lentamente il mondo della Pakonia settentrionale e i suoi fantastici abitanti.

Il sistema di gioco è ricco di statistiche ed abilità che, insieme ad un variegato inventario, rendono il librogame molto simile ad un gioco di ruolo. Sono presenti anche numerosi enigmi disseminati nel libro, che metteranno alla prova il nostro intelletto. Il tutto è impreziosito da diversi finali e da numerosissime illustrazioni, ben quaranta. In definitiva, Il Cavaliere del Sole Nero offre ore di divertimento e sfida a chi si cimenti nella sua lettura.

La Fortezza di Alamut

Autore: Doug Headline e Dominique Monrocq

Editore: MS Edizioni

Collana: Misteri d’Oriente

Data di uscita: Lucca Comics & Games 2019

Anche MS edizioni ha deciso di lanciarsi nel campo dei librogame, e lo fa riportando in Italia una delle serie storiche più apprezzate. Non si tratta però di una serie proveniente dal mondo anglosassone, bensì di lingua francese: Misteri d’Oriente, conosciuta in lingua madre come

La Saga du Prêtre Jean, è una delle numerose serie scaturite dalla penna di Headline & Co, nonché la più nota. Presentata in un’edizione di pregio, ormai in linea con la maggior attenzione data dalle case editrici di librogame al proprio pubblico, La Fortezza di Alamut (già edito come Il Vecchio della Montagna) è la prima tappa nel viaggio verso oriente del Prete Gianni, un crociato alla corte di Riccardo Cuor di Leone. Al termine della Crociata, mentre i suoi commilitoni ritornano in Inghilterra, il nostro eroe sente l’attrazione del misterioso regno di Shangri-La, che risveglia in lui una voglia di avventura mai sopita.

Il sistema di gioco è rimasto inalterato, mentre il volume presenta una traduzione riveduta e corretta, che chiarisce alcuni passaggi ambigui e aggiunge anche frammenti inediti. La Fortezza di Alamut è il primo numero della serie che, sfortunatamente, si concluse prematuramente con cinque libri pubblicati su un totale di otto pianificati. Ma la bella notizia è che c’è tutta l’intenzione, da parte di Headline e di MS edizioni, non solo di ripubblicare i libri editi già da EL, ma anche di portare finalmente la saga del Prete Gianni alla sua tanto attesa conclusione ufficiale. Riassumere in soli 10 libri l’intero panorama italiano e internazionale di un intero anno di letture interattive è indubbiamente impresa improba, il cui risultato non può che essere opinabile e scontentare qualcuno.

Comunque, indubbiamente da quali si ritengano essere i migliori librogame del 2019, una cosa è certa. E’ stato un atto incredibilmente ricco di uscite, vicino ai fasti di trent’anni orsono. Non c’è migliore augurio per il 2020 che la strada dei librogame (e dei loro lettori) continui a proseguire verso avventure sempre nuove ed entusiasmanti.