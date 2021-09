I personaggi di One Piece protagonisti di una serie live-action su YouTube

One Piece sta raggiungendo due incredibili traguardi questo autunno: il volume numero 100 del manga del creatore Eiichiro Oda è arrivato sugli scaffali dei negozi e a novembre l’adattamento anime raggiungerà l’episodio 1.000.

Per festeggiare, è stata prodotta una breve serie live-action intitolata We Are One, riprendendo così il tiolo della storica prima sigla dell’anime di One Piece. Ogni episodio mostra come i protagonisti del video siano influenzati e ispirati dai temi e dall’energia dei personaggi di One Piece. A realizzare la sigla di We Are One, Twilight, è la band J-pop Radwimps, e su YouTube sono stati pubblicati sia il video musicale del brano che la serie live-action.

I personaggi di One Piece nel video di Twilight dei Radwimps

Il successo così duraturo di One Piece significa che ha un budget più elevato rispetto a molte altre serie. Sebbene il nome dei Radwimps stia diventando in qualche modo sempre più legato ai film di animazione di Makoto Shinkai, grazie ai loro contributi alle pellicole del regista di Your Name. e Weathering with You, il travolgente sound di Twilight si adatta incredibilmente bene, sia visivamente che emotivamente, con le scene che ci mostrano i personaggi di One Piece mentre superano tante sfide e inseguono i propri sogni, che possiamo vedere anche nei singoli episodi di We Are One.

Ecco qui di seguito il video del brano Twilight dei Radwimps con i personaggi di One Piece:

I personaggi di One Piece nel live-action We Are One

We Are One, un breve live-action composto da 5 episodi e sottotitolato in inglese sui fan di One Piece, è impreziosito dalla colonna sonora dei Radwimps. Gli episodi della serie non mostrano scazzottate con superpoteri fra i personaggi di One Piece o cacce al tesoro, ma sono presenti dei parallelismi con persone nel mondo reale con problemi del mondo reale. L’episodio 2, ad esempio, ci presenta l’aspirante pasticcera Minami e il suo fidanzato amante di One Piece. L’idea che ha della serie la neofita di One Piece Minami subisce un cambiamento radicale al momento del colpo di scena finale.

We Are One è uno sguardo dolcemente sentimentale su come la passione dei fan per la serie ha cambiato le loro vite, e un franchise non sopravvive sulla cresta dell’onda per più di 20 anni senza toccare le corde più sensibili dei suoi appassionati più e più volte, e questo è qualcosa che One Piece fa di sicuro.

Trovate tutti i filmati che compongono We Are One con i personaggi di One Piece qui in basso. Per maggiori informazioni sul progetto celebrativo dei 100 volumi del manga e dei 1000 episodi dell’anime di One Piece, visitate il sito ufficiale a questo indirizzo.

Potete trovare tanti oggetti collezionabili e i numeri del manga originale di One Piece qui su Amazon.