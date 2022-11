Consegnata agli archivi l’edizione 2022 di Full Gear, PPV della All Elite Wrestling andato in scena ieri sera al Prudential Center di Newark, New Jersey. Tra numerosi cambi di titolo, match adrenalinici e un finale shock che ha fatto discutere, l’ultimo evento dell’anno in casa AEW si è chiuso con il botto. Ecco i risultati completi dello show.

I risultati di AEW Full Gear

Steel Cage Match: “Jungle Boy” Jack Perry batte Luchasaurus

I due ex campioni di coppia nonchè migliori amici si sono dati battaglia in un cruento match all’interno di una gabbia d’acciaio. A nulla è servita l’interferenza di Christian Cage, rispedito nel backstage dall’arbitro Mike Posey. Jungle Boy si è assicurato la vittoria dopo una micidiale elbow drop dalla cima della gabbia e aver sottomesso Luchasaurus con la Snare Trap.

AEW World Trios Championship: Death Triangle (C) battono The Elite

Dopo la controversa sospensione che li ha portati a restare fuori dalle scene per oltre un mese, Kenny Omega e gli Young Bucks hanno compiuto il loro trionfale ritorno al PPV con tanto di nuova musica d’ingresso. Senza dubbio uno dei match più adrenalinici della serata con numerosi ribaltamenti di fronte. A vincere sono stati i campioni in carica dopo che Rey Fenix ha colpito Kenny Omega con un martello e lo ha schienato con un roll up.

TBS Championship: Jade Cargill (C) batte Nyla Rose

Rimane ancora imbattuta Jade Cargill con ben 42 vittorie e zero sconfitte. Nyla Rose le ha dato del filo da torcere in alcuni frangenti, ma alla fine la campionessa in carica si è portata a casa il match con la sua patentata finisher. Da segnalare il grande tributo a Eddie Guerrero prima del match: Nyla Rose è infatti salita a bordo di una low rider assieme a Marina Shafir e Vickie Guerrero (che per l’occasione ha indossato la maglietta I’m Your Mami”.).

ROH World Championship, Fatal 4 Way Match: Chris Jericho (C) batte Sammy Guevara, Bryan Danielson & Claudio Castagnoli

Altro match molto adrenalinico con diversi frangenti in cui Chris Jericho è stato vicinissimo a perdere il titolo. L’astuzia di “The Ocho” si è vista però nel finale quando, dopo aver approfittato della Giant Swing di Castagnoli ai danni di Sammy Guevara, ha schienato proprio lo svizzero con la Judas Effect. Il canadese si è dunque confermato campione della Ring of Honor.

Saraya batte Britt Baker

Dopo ben cinque anni di assenza dal wrestling lottato per via di un brutto infortunio al collo, Saraya FKA Paige è tornata in azione e lo ha fatto in grande stile sul ring della AEW. Nonostante qualche piccola imprecisione, la wrestler britannica si è portata a casa la vittoria dopo due DDT ai danni dell’ex campionessa. Nel post match commovente abbraccio con il fratello Zack, seduto a bordo ring.

TNT Championship, Triple Threat Match: Samoa Joe batte Wardlow (C) & Powerhouse Hobbs

Primo clamoroso cambio di titolo della serata! Samoa Joe, attuale ROH TV Champion, è uscito dal PPV con ben due cinture attorno alla vita. Il regno di Wardlow si è infatti interrotto senza che venisse nemmeno schienato: la vittoria del samoano è avvenuta dopo aver costretto alla resa Hobbs con la patentata Coquina Clutch.

Sting & Darby Allin battono Jeff Jarrett & Jay Lethal

Ogni volta che Sting e Darby Allin fanno coppia il loro match si trasforma in una rissa in giro per l’arena. A un certo punto Sting si è lanciato dalle transenne con un crossbody ai danni del gigante indiano Satnam Singh. Nel finale Darby Allin ha colpito Jay Lethal con la Coffin Splash, aggiudicandosi la vittoria.

AEW World Championship: MJF batte Jon Moxley (C)

In un vero e proprio finale shock (nonostante alcuni l’avessero previsto) MJF ha battuto Jon Moxley grazie al preziosissimo aiuto di William Regal che gli ha passato di nascosto il suo tirapugni. MJF si è quindi laureato, per la prima volta in carriera, AEW World Champion, mantenendo la promessa che aveva fatto alcune settimane fa al mondo intero. Resta da capire come verrà percepito dagli altri membri del Blackpool Combat Club il tradimento del loro mentore.

Dove vedere AEW Full Gear

Se vi siete persi la diretta di ieri notte, il PPV della AEW è disponibile in replica (sempre su SKY Primafila) fino a mercoledì 23 novembre nelle seguenti fasce orarie: 12-16-20.