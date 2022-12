Consegnato agli archivi Final Battle, ultimo PPV del 2022 in casa ROH. In attesa di scoprire quale sarà il futuro televisivo della Compagnia di wrestling, andiamo ad analizzare tutti i risultati e i numerosi cambi di titolo all’interno di una serata emozionante.

Un adrenalinico match di coppia per aprire al meglio il PPV. La vittoria è arrivata al team di AR Fox e Blake Christian, ma in maniera controversa: il primo ha eseguito una 450 splash ai danni di Dralistico, ma la sua spalla non era ancorata al tappeto per lo schienamento decisivo.

An incredible sequence of attacks by @ARealFoxx and @_BlakeChristian !

Dopo aver mostrato un’attitudine più aggressiva nelle ultime settimane, Athena è finalmente in cima alla divisione femminile della ROH. Si è infatti laureata nuova campionessa dopo aver eseguito la Oh Face ai danni di Mercedes.

. @AthenaPalmer_FG drives the back of @RealMMartinez 's head into the exposed turnbuckle!

L’amicizia tra Keith Lee e Shane Strickland, ex campioni di coppia della AEW, è giunta al capolinea. Nel corso del match Strickland ha deciso di andarsene, lasciando da solo Lee contro i due avversari. Nonostante la disparità numerica a vincere è stato proprio lui grazie alla sua finisher.

Where is @swerveconfident going?!

Secondo cambio di titolo della serata con il team di Brian Cage che ha ottenuto la vittoria dopo una devastante three-man powerbomb.

Uno dei match migliori della serata che ha combinato tecnica, adrenalina e doti atletiche. A vincere, tra la sorpresa generale, è stato Wheeler Yuta dopo aver messo KO Daniel Garcia con una serie di violente gomitate. Il componente del Blackpool Combat Club è quindi tornato in possesso del ROH Pure Championship.

What an absolute battle between @garciawrestling and @WheelerYuta for the #ROH Pure Championship!

