Si è conclusa l’edizione 2023 di Vengeance Day, evento speciale di NXT, terzo brand della WWE ormai da tempo sotto la supervisione totale di Shawn Michaels. Tra cambi di titolo a sorpresa e match ricchi di azione, il ritorno “on the road” di NXT non ha deluso le aspettative dei fan. Ecco i risultati completi dell’evento andato in scena ieri sera allo Spectrum Center di Charlotte (North Carolina).

I risultati di NXT Vengeance Day

NXT North American Championship: Wes Lee batte Dijak

Il match di apertura della serata è stato un vero e proprio “showcase” di adrenalina e doti atletiche. Dijak, che ha addirittura riportato un dito rotto durante la contesa, è arrivato più volte vicino alla vittoria, ma la distrazione di Tony D e Channing “Stacks” Lorenzo è stata decisiva. Wes Lee ne ha approfittato per andare a segno con la sua finisher e conservare il titolo.

NXT Women’s Tag Team Championship: Kiana James & Fallon Henley battono

Clamoroso cambio titolato in quel di Vengeance Day. Kiana James e Fallon Henley sono riuscite, con un misto di astuzia e tenacia, a battere le campionesse in carica tra lo shock del pubblico di Charlotte.

The action is picking up in this #WWENXT Women's Tag Team Championship Match!#VengeanceDay pic.twitter.com/7ztug1pRhj — WWE (@WWE) February 5, 2023

2 Out of 3 Falls: Carmelo Hayes batte Apollo Crews

Vittoria netta dell’ex NXT North American Champion Carmelo Hayes che si è portato a casa ben due schienamenti. Sul finale del match è intervenuto a sorpresa Dabba Kato, ex alleato di Apollo Crews, per impedire a Trick Williams di interferire, ma è servito a ben poco. Dopo il match Dabba Kato ha fatto finta di aiutare Apollo e lo ha poi schiantato con una chokeslam su una sedia al centro del ring.

Fatal 4 Way for the NXT Tag Team Championship: Gallus battono New Day, Chase University & Pretty Deadly

Sec0ndo cambio titolato shock della serata. Kofi Kingston e Xavier Woods, campioni soltanto da poche settimane, hanno perso i titoli in un match caotico che ha coinvolto altre tre coppie. A spuntarla sono stati gli scozzesi del Gallus, ovvero Mark Coffey e Wolfgang.

Triple Threat Match for the NXT Women’s Championship: Roxanne Perez batte

Nonostante la disparità numerica la giovanissima Roxanne Perez è riuscita a mantenere il titolo sconfiggendo Gigi Dolin e Jacy Jayne. Lo schienamento è avvenuto ai danni di quest’ultima dopo una portentosa Code Red dalla terza corda.

Steel Cage Match for the NXT Championship: Bron Breakker vs Grayson Waller

Continua il regno da campione di Bron Breakker, più inarrestabile che mai. Il figlio di Rick Steiner si è portato a casa la vittoria dopo una poderosa spear in corsa ai danni del malcapitato Grayson Waller. Ma sembra già essersi delineato il prossimo sfidante del campione. Al termine del match, infatti, mentre Bron era intento a festeggiare sulla cima della gabbia è stato interrotto da Carmelo Hayes, rimasto ad osservarlo sullo stage. Il match titolato tra i due potrebbe avvenire a Stand & Deliver, prossimo evento di NXT in programma durante il weekend di WrestleMania 39.

Dove vedere NXT Vengeance Day

L’evento è come sempre visibile in esclusiva sul WWE Network. Le puntate settimanali del brand sono invece disponibili con il commento in italiano sulla piattaforma Discovery+.