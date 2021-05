I Simpson: il segreto della stupidità di Homer

Come Membro numero 112 del Sacro Ordine dei Tagliapietre (ribattezzato in seguito “Vietato agli Homer“), mi ha sempre affascinata la stupidità del papà di Bart e Bart femmina, di cui conosciamo anche l’origine. Anzi, LE origini, che sono il Gene Simpson e un pennarello ficcato su per il suo cervello. Questo dal punto di vista narrativo, ma qual è il segreto per scrivere batture sempre efficaci per Homer Simpson, lo scherzo della natura del Settore 7 G?

In un’intervista con The New Yorker, l’ex sceneggiatore dei Simpson John Swartzwelder ha gettato nuova luce sul modo in cui deve ragionare chi scrive i dialoghi per Homer Simpson, un personaggio talmente stupido da meritarsi una voce nel dizionario.

Swartzwelder è stato uno degli sceneggiatori originali dei Simpson, nonché produttore della sitcom animata fino al 2003, scrivendo un totale di 59 episodi. È considerato uno dei migliori scrittori di commedie in circolazione e non ha mai rilasciato un’intervista prima. Swartzwelder ha confermato una dichiarazione dell’ex showrunner Mike Reiss, secondo cui il segreto per scrivere i dialoghi di Homer Simpson è pensare a lui come a un “cane parlante“:

“Sì, è un grosso cane parlante. Un momento è l’uomo più triste del mondo, perché ha appena perso il lavoro, o ha lasciato cadere il suo panino, o ha ucciso accidentalmente la sua famiglia. Poi, un attimo dopo, è l’uomo più felice del mondo, perché ha appena trovato un penny, forse sotto uno dei suoi familiari morti. Non è davvero un cane, ovviamente, è più intelligente di così, ma se lo scrivi come se fosse un cane non sbaglierai mai“.

I cambi repentini dello stato d’animo di Homer, la sua scarsa attenzione, la memoria breve fin troppo breve, il suo nonsense sono tutte caratteristiche tipiche del suo personaggio, ma è anche pigro, aggressivo, immaturo, impulsivo, ingordo, tutte caratteristiche che alcuni animali domestici potrebbero avere.

