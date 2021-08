Ad agosto sono in arrivo in premiere su Infinity+ tre grandi titoli: Lasciali Parlare, diretto da Steven Soderbergh con protagonista l’attrice premio Oscar Meryl Streep; il thriller Quelli che mi vogliono morto, interpretato dalla vincitrice dell’Academy Award Angelina Jolie; e Godzilla vs. Kong, con Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown e Rebecca Hall.

I titoli Premiere di Infinity+ di agosto 2021

Lasciali Parlare

Il film diretto da Steven Soderbergh e che vede come protagonista Meryl Streep sarà disponibile in premiere su Infinity+ dal 6 al 12 agosto.

La scrittrice Alice Hughes, vincitrice del Premio Pulitzer, è stata invitata in Inghilterra per ritirare un altro prestigioso premio letterario. Ma ha paura di volare: decide così di fare il viaggio in nave e di invitare le sue due migliori amiche del college, Roberta e Susan, oltre a farsi accompagnare dal suo amato nipote Tyler, per assisterle durante la crociera. La nuova agente di Alice, Karen, con l’obiettivo di carpire dettagli sul manoscritto attualmente in lavorazione della sua cliente, si intrufola sulla nave, approcciando Tyler per avere informazioni su come avvicinare al meglio la zia. Tyler però finisce per innamorarsi di Karen, così Alice e le sue amiche vengono lasciate a sé stesse. Roberta nutre del risentimento verso Alice, perché si è riconosciuta nelle vicende raccontate nel suo libro più celebre, rovinandole la vita; al contrario Alice nega ogni responsabilità e cerca di salvare la loro sacra amicizia di un tempo, mentre Susan si sforza di aiutarle a riconciliarsi. Mentre Alice si impegna a completare il suo tanto atteso manoscritto e mantiene la sua vita personale avvolta nel mistero, le donne intraprendono un viaggio di una settimana pieno di ricordi, risentimenti e battute.

Quelli che mi vogliono morto

Con protagonista l’attrice premio Oscar Angelina Jolie, il thriller Quelli che mi vogliono morto (recuperate la nostra recensione) arriverà in Premiere su Infinity+ dal 13 al 19 agosto e dal 27 agosto al 2 settembre.

Nel film, Hannah, un’esperta pompiere paracadutista ancora scossa per non essere riuscita a salvare tre vite da un incendio, incontra un ragazzino di dodici anni traumatizzato e senza nessuno a cui rivolgersi. Il film è diretto dal candidato all’Oscar® Taylor Sheridan e interpretato da Nicholas Hoult, Finn Little, Aiden Gillen, Medina Senghore, Tyler Perry, Jake Weber e Jon Bernthal.

Godzilla vs. Kong

Dal 20 al 26 agosto è in arrivo in Premiere su Infinity+ Godzilla vs. Kong, in cui i due mitici avversari si affronteranno in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico.

Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

