Ideon Full Action di Tamashii Nations

Ideon Full Action tratto da “Space Runaway Ideon” è la nuova uscita di Tamashii Nations, ed è stato annunciato poche ore fa come prossimo arrivo per il 2020. La linea a cui la figure appartiene è quella denominata Soul of Chogoking storicamente riservata ai robot più famosi che sono apparsi in televisione negli ultimi anni come i loro predecessori.

Questa serie di robot è realizzata per la buonissima parte in metallo, con pochissimi elementi di plastica che servono per bilanciare meglio la figure nelle pose più dinamiche. Ideon raggiungerà un’altezza di 18 cm circa e sarà come sempre in scala con gli altri 5 robot usciti precedentemente delle linea F.A. Vultus V, Daitarn 3, General Daimos, Zambot 3 e Combattler V). Il robot sarà completamente snodato, ma non trasformabile e corredato di svariati accessori e parti di ricambio tra cui: svariate mani, un cannone, degli effetti e la classica basetta espositiva con un braccio per agganciare il robot che permetterà le pose al volo e in action.

Space Runaway Ideon conosciuto meglio come Ideon è un’anime televisivo prodotto dalla Sunrise nel 1980 con 39 episodi che in Italia non è mai stato trasmesso. La storia si svolge nell’anno 2300 dove gli umani hanno scoperto il modo di viaggiare tra le galassie e colonizzare i pianeti. Nella galassia di Andromeda sul pianeta Solo vengono scoperti da degli archeologi dei resti di tre giganteschi mezzi che combinandosi riescono a formare un robot.

Il costo della figure di Ideon Full Action sarà di 15.400 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 170.00 Euro ) e dovrebbe arrivare in Italia a Luglio 2020 circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.