If It Bleeds: Stephen King anticipa l’uscita della sua nuova antologia

Mentre la pandemia di Coronavirus continua a diffondersi in tutto il mondo, sempre più progetti artistici e tecnologici registrano dei ritardi, ma non è il caso dell’ultima raccolta di storie di Stephen King. If It Bleeds, questo il suo titolo, arriverà addirittura leggermente prima del previsto. Il libro, infatti, avrebbe dovuto debuttare il 5 maggio, ma stando al sito ufficiale dello scrittore ora uscirà una settimana prima ed esattamente il 28 aprile. Non è chiaro se il cambiamento nella data di uscita sia correlato alla pandemia, ma insieme al gran numero di film che usciranno on demand potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione per superare la monotonia della quarantena.

If It Bleeds non sarà un semplice romanzo, ma un’antologia di quattro racconti lunghi, carichi di suspence e terrore tipiche delle atmosfere dell’autore di bestseller internazionali. L’antologia raccoglierà i seguenti racconti inediti: Mr. Harrigan’s phone, The life of Chuck, Rat e If It Bleeds che dà il titolo al volume. Secondo l’editore statunitense Scribner, ognuno dei quattro racconti immergerà il lettore “in luoghi paurosi ma allo stesso tempo affascinanti”.

Data la natura del mezzo, King può probabilmente continuare a scrivere storie di terrore senza essere drasticamente influenzato dalla pandemia, ma lo stesso non si può dire degli adattamenti dei sui lavori. All’inizio di quest’anno, sono iniziate le produzioni degli adattamenti di nuove serie TV di The Stand e Lisey’s Story. Sebbene non sia stato esplicitamente confermato che la produzione delle due serie si sia chiusa, praticamente ogni altra produzione cinematografica e televisiva si è fermata in tutto il mondo, pertanto probabilmente anche i due adattamenti di King.

In una terrificante coincidenza, The Stand si concentra su un mondo che è afflitto da un virus mortale e spazza via la maggior parte dell’umanità. Gli orrori non finiscono qui, poiché, in vero stile King, le minacce che l’umanità deve affrontare si estendono nel mondo del soprannaturale. King ha persino condiviso un capitolo del libro all’inizio del mese sui social media, sottolineando le bizzarre somiglianze tra la sua trama immaginaria e lo stato attuale del mondo.