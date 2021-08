Il Bambino Nascosto: poster e data di uscita del film con Silvio Orlando

Ecco il poster ufficiale de Il Bambino Nascosto, il nuovo film scritto e diretto da Roberto Andò e prodotto da Bibi Film con Rai Cinema in uscita il 4 novembre al cinema che sarà presentato sabato 11 settembre 2021 nella Selezione Ufficiale Fuori Concorso come Film di Chiusura della 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il film, liberamente tratto da Il Bambino Nascosto di Roberto Andò edito da La Nave di Teseo (che potete recuperare su Amazon), vede nel cast Silvio Orlando, Giuseppe Pirozzi nel ruolo del bambino, Lino Musella, Imma Villa, Francesco Di Leva, Gianfelice Imparato e con la partecipazione straordinaria di Roberto Herlitzka. Il Bambino Nascosto, realizzato con il sostegno di Campania Film Commission, uscirà al cinema il 4 novembre distribuito da 01 Distribution.

Gabriele Santoro vive in un quartiere popolare di Napoli ed è titolare della cattedra di pianoforte al Conservatorio San Pietro a Majella. Una mattina, mentre sta radendosi la barba, il postino suona al citofono per avvertirlo che c’è un pacco, lui apre la porta e, prima di accoglierlo, corre a lavarsi la faccia. In quel breve lasso di tempo, un bambino di dieci anni si insinua nel suo appartamento e vi si nasconde. “Il maestro”– così lo chiamano nel quartiere – se ne accorgerà solo a tarda sera. Quando accade, riconoscerà nell’intruso, Ciro, un bambino che abita con i genitori e con i fratelli nell’attico del suo stesso palazzo. Interrogato sul perché della sua fuga Ciro non parla. Nonostante questo, il maestro, d’istinto, decide di nasconderlo in casa, ingaggiando una singolare, e tenace, sfida ai nemici di Ciro. Scoprirà presto che il bambino è figlio di un camorrista e che, come accade a chi ha dovuto negare presto la propria infanzia, Ciro ignora l’alfabeto dei sentimenti. Silenzioso, colto, solitario, il maestro di pianoforte è uomo di passioni nascoste, segrete. Toccherà a lui lo svezzamento affettivo di questo bambino che si è sottratto a un destino già scritto. Una partita rischiosa in cui, dopo una iniziale esitazione, Gabriele Santoro si getta senza freni.