Il budget di The Batman è più basso di quello che pensate

Il budget di The Batman non è di proporzioni stellari come magari si potrebbe pensare. L’ultimo capitolo della serie di Batman vede Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro che dovrà combattere con l’Enigmista (Paul Dano) e altri famosi villain come Catwoman (Zoë Kravitz) e il Pinguino (Colin Farrell). L’uscita del film era originariamente prevista per il giugno 2021, ma a causa di molti ritardi dovuti alla pandemia di COVID-19 è stato rimandato.

Il budget di The Batman

Visto che il budget di The Batman non è molto alto è decisamente probabile che il film realizzerà profitti migliori rispetto ad altri film recenti del franchise. Secondo Deadline, il budget di The Batman è di 100 milioni di dollari. Al momento, però, non ci sono conferme da parte di Warner Bros.

Il budget di The Batman è il più basso fra quelli dei film della serie principale da Batman Forever, che è costato 100 milioni di dollari nel 1995. I budget dei film di Batman di Christoper Nolan sono aumentati con ogni film, fino a Il Cavaliere Oscuro: Il Ritorno, con un budget di 250 milioni di dollari.

Negli ultimi anni i film DC hanno sostenuto grandi budget di produzione, con L’Uomo D’Acciaio, Wonder Woman 1984, Aquaman, Batman V Superman: Dawn of Justice e Justice League, che sono costati oltre 200 milioni di dollari. Con i suoi100 milioni di dollari, il budget di The Batman è lo stesso di Shazam!, che si dice sia costato tra gli 80 e i 100 milioni di dollari.

Il budget di The Batman è comunque più alto di quello di Birds of Prey (80 milioni di dollari) e Joker (55 milioni di dollari), ma si tratta comunque di produzioni un po’ più piccole rispetto a un film su Batman, per cui è anche probabile che, avendo a disposizione un budget così basso, si premerà di più sull’azione dura e pure piuttosto che su effetti speciali ultracostosi.

The Batman vedrà la luce il 4 marzo 2022. Acquistate il merchandise di Batman qui su Amazon!