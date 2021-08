Il concerto de L’Attacco dei Giganti, dove l’orchestra suonerà in diretta alcune canzoni tratte dalla popolare serie animata, verrà trasmesso in streaming non solo in Giappone. Secondo quanto riportato da Pony Canyon su Twitter, il concerto, omaggio alla serie culto del sensei Isayama, sarà disponibile in streaming e on demand non solo per il Giappone ma in tutto il mondo.

Il concerto de L’Attacco dei Giganti sarà visibile in streaming in tutto il mondo

Dopo l’incredibile successo riscosso dalla prima parte della stagione finale dell’anime, in attesa della seconda per la prossima stagione invernale, L’attacco dei Giganti continua a far parlare di sé tramite eventi che escono fuori dal media televisivo e quello del fumetto.

L’anime si è sempre distinto, attraverso tutta la durata delle 4 stagioni che lo compongono, per una colonna sonora particolarmente curata e coinvolgente, che ha contribuito a far appassionare ancora di più gli spettatori all’opera di Isayama.

Il concerto si terrà il 22 Agosto alle 11:00 (5:00 a.m. EDT) tramite il servizio di streaming ZAIKO, mentre la riproduzione on demand sarà disponibile dal 29 Agosto. I biglietti sono già in vendita al costo di 3,800 yen (circa 30 euro) e l’evento si svolgerà a Kanagawa nell’Pacific Convention Plaza Yokohama. Il concerto avrà una durata prevista di circa 120 minuti e nel tweet ufficiale vengono comunicate anche tutte le specifiche tecniche per assistere alla performance nella maniera ottimale.

Saranno presenti due dei compositori: Hiroyuki Sawano e Kohta Yamamoto, accompagnati dai doppiatori dei protagonisti della serie Yuuki Kaji (Eren Jaeger), Yui Ishikawa (Mikasa Ackermann), e Marina Inoue (Armin Arlelt) e seguiti da altri performer vocali come Eliana, Laco e Aimee Blackschleger.

Il manga, ormai concluso in patria dopo 11 anni di serializzazione, ha creato un vero e proprio fenomeno di culto, dando vita a numerosi spin off e prodotti derivati. In Italia viene pubblicato da Planet Manga e verrà concluso con il prossimo numero, ne consigliamo caldamente la lettura.