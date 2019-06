Il disegnatore di One Punch Man omaggia Spider-Man: Un Nuovo Universo

Yusuke Murata, l'autore di One Punch Man, disegna una cartolina esclusiva per la Premium Edition giapponese di Spider-Man: Un Nuovo Universo.

L’edizione homevideo giapponese di Spider-Man: Un Nuovo Universo ha al suo interno una chicca che farà felici collezionisti ed appassionati di manga ed anime, una splendida illustrazione dedicata ai protagonisti del film realizzata da Yusuke Murata, disegnatore di One Punch Man.

In arrivo il prossimo 7 agosto nei negozi giapponesi, la Premium Edition di Spider-Man: Un Nuovo Universo (attualmente esclusiva del Sol Levante), contiene oltre all’edizione cinematografica del film ed i medesimi extra presenti anche nell’edizione italiana sette cartoline esclusive con illustrazioni inedite, più un’ottava realizzata da Yusuke Murata, l’artista che ha curato i disegni di One Punch Man ed Eyeshield 21. Non è la prima volta che Murata si cimenta nel disegno dei supereroi Marvel, dopo aver pubblicato alcune tavole sui canali social per dimostrare il suo apprezzamento nei confronti dell’arrampica muri diventando virale, venne ufficialmente ingaggiato da Marvel Comics per la realizzazione di variant cover delle edizioni giapponesi degli albi a fumetti di Spider-Man Homecoming e Spider-Man: Spider-Verse. Ma entrando nello specifico, si è espresso così sulla pellicola vincitrice del Premio Oscar come Miglior Film d’Animazione: “Adoro lo Spider-Man di Miles Morales! Spero tanto che realizzino molte action figures ispirate a questi personaggi. Ho visto il film già diverse volte, ad oggi è sicuramente l’esperienza visiva più avanzata al mondo”.

A discapito di quanto si pensi, è piuttosto inusuale che gli autori dei manga si cimentino nel disegno dei comics, ma negli ultimi anni questo è diventato un trend comune per scopi promozionali tanto nel Sol Levante, quanto di riflesso in occidente visto che il pubblico più giovane è maggiormente avvezzo ai manga ed il primo contatto che ha i con i supereroi lo ha al cinema. Kōhei Horikoshi (My Hero Academia), Yasuhiro Nightow (Trigun) e Katsuya Terada (Blood: The Last Vampire) sono solo alcuni dei celebri autori coinvolti in questo progetto, a cui a posteriori si è unita anche DC Comics.

Spider-Man: Un Nuovo Universo è disponibile nei negozi.