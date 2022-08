La recente e improvvisa cancellazione di Batgirl (accolta con dispiacere e rammarico dai registi) ha scatenato un effetto domino sulla programmazione della DC, preoccupando i fan sul futuro di alcuni progetti. A quanto pare, però, il film su Black Canary, in sviluppo per HBO Max, non è stato cancellato.

Il film su Black Canary non sarà cancellato

A confermare la notizia è stato un portavoce di Warner Bros ai microfoni di TV Line. L’annuncio del film su Black Canary era arrivato lo scorso anno con la conferma che a interpretare l’antieroina della DC ci avrebbe pensato Jurnee Smollett, già vista nel medesimo ruolo in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn (uscito nelle sale nel 2020). La sceneggiatura è scritta da Misha Green (Lovecraft Country). Non è la prima volta che Jurnee Smollet e Misha Green si ritrovano a lavorare insieme: le due si sono già incontrate durante la lavorazione di altre due serie tv, Underground e Lovecraft Country, entrambe di casa HBO.

In Birds of Prey, la Dinah Lance di Smollette – una metaumana dotata di un potente urlo sonoro – lavora come cantante di burlesque al Black Mask Club, di proprietà dell’antagonista Roman Sionis/Maschera Nera (Ewan McGregor). Dopo averlo tradito si allea con le Harley Quinn e le altre antieroine del mondo DC. Black Canary è anche apparsa nel piccolo schermo nella serie Arrow, interpretata da attrici diverse.

Al momento, però, non si conosce il resto del cast e la possibile data di uscita del film su HBO Max. Il futuro dei contenuti DC appare alquanto nebuloso nonostante il CEO di Warner Bros. Discovery abbia dichiarato di voler realizzare un piano decennale, seguendo l’esempio di successo di Kevin Feig e i Marvel Studios.