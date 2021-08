Nel suo film stand alone Birds of Prey, abbiamo visto la Harley Quinn di Margot Robbie emanciparsi dal Joker e trovando non solo una propria indipendenza, ma anche un gruppo di compagne. Tra queste c’è anche Black Canary, nella pellicola interpretata da Jurnee Smollet, un personaggio che sembrerebbe interessare molto gli studi DC Warner per un eventuale sviluppo cinematografico.

DC/HBO Max al lavoro su un film di Black Canary con Jurnee Smollet

Secondo Cinelix, Warner Bros. avrebbe in programma di riportare il personaggio di Black Canary al cinema. Secondo il rumor, Warner avrebbe già contattato Misha Green per scrivere la sceneggiatura di un film o di una serie che potrebbe facilmente arrivare su HBO Max insieme a tutti gli altri progetti a cui gli studi starebbero già lavorando, ovvero le serie Batgirl, Blue Beetle e quella sulle Lanterne Verdi. E’ troppo presto ovviamente per altri dettagli, non sapendo ad esempio in che modo e se il progetto sarà collegato a Birds of Prey e se gli altri personaggi del film, come Renee Montoya, la Cacciatrice e Cassandra Cain, faranno la loro apparizione.

Se il progetto su Black Canary dovesse davvero entrare in produzione, non sarebbe la prima volta che Jurnee Smollet e Misha Green si ritroverebbero a lavorare insieme: le due si sono già incontrate durante la lavorazione di altre due serie tv, Underground e Lovecraft Country, entrambe di casa HBO. Riguardo la seconda, è notizia di qualche mese che l’emittente ha deciso di cancellare la serie ispirata ai racconti di Howard Phillipps Lovecraft.

Tutti i nuovi progetti DC Warner

Riguardo invece i progetti legati al DC Extended Universe, ad inizio Agosto è finalmente uscito Suicide Squad – Missione Suicida, di cui potete leggere qui la nostra recensione. La pellicola diretta da James Gunn ha riportato Margot Robbie al cinema nei panni di Harley Quinn, insieme ad una nuova formazione della squadra già trasposta sul grande schermo nel 2016 da David Ayer. Se avete amato il film, vi ricordiamo che su Amazon.it sono aperti i preorder dell’edizione home video di Suicide Squad, insieme a tutto il merchandise legato al film. Inoltre, Panini DC Italia ha da poco pubblicato il volume Suicide Squad – Prova del Fuoco, contenente gli esordi del gruppo di criminali al soldo del governo americano.

Per il futuro, DC Warner ha invece in serbo diversi altri progetti cinematografici e televisivi: si stanno tenendo in questo periodo le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom e di Black Adam, mentre non si sa ancora nulla riguardo allo spin off legato al Gotham Police Department, alla serie sulla Justice League Dark di J.J. Abrams. Sono stati inoltre annunciati anche una serie prodotta da Michael B. Jordan su Val-Zod, una versione alternativa di Superman, e un film su un Superman di colore scritto da Ta-Nehisi Coates.