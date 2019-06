Il futuro degli X-Men di Hickman racchiuso in un video

Arrivano da DIsney due nuove mini serie dedicate agli X-men: miniserie, House of X e Powers of X. Alla guida Jonathan Hickman

Gli X-Men hanno appena chiuso la loro saga cinematografica con Dark Phoenix, in attesa che Marvel Studios decida di ripescarli tra alcuni anni per il riavvio ufficiale all’interno del MCU. Nel mentre, gli appassionati di fumetti Marvel Comics si preparino: la Casa delle Idee ha delle novità davvero molto interessanti da proporre ai lettori degli albi dedicati agli Uomini X.

Difatti, all’interno della serie di video-documentari chiamata “X-Men: The Seminal Moments”, la major ha deciso di affrontare di petto un argomento piuttosto delicato, e proprio per questo di fondamentale importanza: il futuro degli X-Men. Più in particolare, è lo scrittore e fumettista statunitense Jonathan Hickman a fare il punto della situazione, promettendo di andare letteralmente a stravolgere l’universo dei mutanti di casa Marvel.

Ecco, infatti, le parole dello stesso Hickman:

Il motivo per cui sono stato assunto per lavorare a una storia è quello di dare vita alla mia versione della storia. Altrimenti, non sarei altro che uno scrittore assunto per realizzare una versione piuttosto generica degli X-Men. Credo sia importante per me come artista e come scrittore poter realizzare la mia idea.

Ricordiamo che Hickman entrerà ufficialmente nel mondo degli X-Men con ben due miniserie, House of X e Powers of X. Le storie, stando a quanto reso noto sino ad ora, non si distaccheranno dalla continuity dedicata agli Uomini X. Infine, l’editor Jordan D. White ha espresso tutto il suo entusiasmo nel vedere uno come Hickman salire a bordo del progetto.

Jonathan arriva nel mio ufficio per un incontro e mi svela il suo piano. Quello che accadrà in House of X e Powers of X non condizionerà solo la vita dei personaggi che troveremo sulla copertina del primo numero di House of X, bensì dobbiamo aspettarci anche storia che si estenderà a tutto il mondo mutante e che influenzerà l’interno Universo Marvel.