Dopo la sua trionfale prima stagione, Andor è divenuta una delle serie di Star Wars più apprezzate. The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi sono rimaste all’interno di un perimetro narrativo piuttosto rodato, mentre la serie prequel di Rogue One ha deciso di puntare a una storia in cui i personaggi più ‘umani’ fossero il nostro punto di vista durante il periodo dell’Ascesa dell’Impero. Scelta che interessato non solo Cassian Andor, ma anche gli altri protagonisti della trama, che sono stati coinvolti direttamente negli eventi della serie, subendone direttamente le conseguenze. Una condizione che ha portato i fan a porsi domande sul futuro di Dedra Meero nella seconda stagione di Andor.

Quale sarà il futuro di Dedra Meero nella seconda stagione di Andor?

L’ufficiale dell’ISB interpretato da Denise Gough è stato il nostro punto di vista privilegiato all’interno dei meandri burocratici dell’Impero, mostrando come gli stessi ufficiali imperiali abbiano difficoltà nel collaborare. Ricordando una delle tradizioni di Star Wars, ossia il percorso di redenzione che ha interessato figure come Anakin Skywalker e Ben Solo, in molti hanno cominciato a speculare che anche Dedra potrebbe vivere una simile esperienza. A silenziare queste ipotesi è stata la stessa interprete di Dedra, durante un’intervista con IndieWire:

La conclusione dell’arco narrativo di Dedra è così ricca. Non si limiterà ad innamorarsi e diventare una dei buoni. Tony Gilroy mi ha riso in faccia quando glielo ho chiesto, lui semplicemente non fa cose simili, gli sceneggiatori non creano figure femminili così. Ogni personaggio della serie è decisamente più interessante di come sarebbe potuto essere se affidato a sceneggiatori minori.

L’apprezzamento di Denise Gough per il lavoro di Gilroy è evidente, oltre che comprensibile considerato l’ottimo risultato sul piano narrativo di Andor, e si inserisce in una serie di sue precedenti opinioni in cui esaltava come Andor fosse una serie completamente diversa rispetto alle precedenti. La natura di Andor è, in effetti, radicalmente differente, sia per concetto (mostrare una fase transitoria della galassia lontana, lontana) che per protagonisti, persone normali e non eroi dotati di poteri mistici.

