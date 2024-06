Star Wars Jedi: Survivor, IMPERDIBILE con questo sconto del 39%!

Siete ala ricerca di un bel gioco per la vostra PS5 da poter giocare nella prossima stagione estiva, magari come "tappabuchi" nell'attesa dell'arrivo di Assassin's Creed: Shadows? Allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa splendida offerta che Amazon sta dedicando all'ottimo Star Wars Jedi: Survivor, sequel del fortunato Jedi Fallen Order, ed oggi protagonista di uno sconto del 39%, e quindi acquistabile a soli 48,48€!

Star Wars Jedi: Survivor, chi dovrebbe acquistarlo?

Jedi Survivor è un titolo consigliatissimo ai fan dell'universo di Star Wars, che con questo gioco possono vivere un'avventura canonica ai confini della galassia, tornando a vestire i panni dello stoico Cal Kestis, interpretato dall'attore Cameron Monaghan, già conosciuto nel titolo precedente. Al di là dei fan, Jedi Survivor è un eccellente titolo adventure ed esplorativo, con un sistema di gioco che, pur prendendo ispirazione dal genere soulslike, risulta impegnativo ma decisamente più accessibile rispetto ai giochi di From Software.

Nei panni di Cal Kestis, un ex Jedi sopravvissuto all'Ordine 66, ci avventureremo tra i pianeti con l'obiettivo di opporci all'Impero, dando manforte alla Resistenza e cercando di rintracciare i Jedi sopravvissuti e in esilio. Jedi Survivor offre un'avventura dal sapore action, lunga e impegnativa, ricca di missioni secondarie e caratterizzata da una forte componente narrativa, che terrà i giocatori coinvolti dall'inizio alla fine.

Stiamo parlando, dunque, di un titolo davvero molto valido e che, come vi raccontammo anche in fase di recensione, non solo ha ampliato le basi del già ottimo prequel, ma è riuscito a fare ancora meglio! Per questo, vi suggeriremmo di non farvelo scappare, acquistandolo ora a prezzo scontato, prima che le copie in sconto vadano esaurite!

