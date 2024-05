The Acolyte: quando esce, dove vederla e quanto costa l'abbonamento?

L'universo di Star Wars continua a espandersi con nuove storie affascinanti e avvincenti, e una delle serie più attese è The Acolyte. Questa nuova produzione di Disney+ promette di esplorare territori inesplorati della galassia, offrendo uno sguardo inedito sugli eventi che hanno preceduto la saga degli Skywalker.

In questa guida, dunque, esamineremo tutto ciò che c'è da sapere su The Acolyte: dalla data di uscita alla trama, dai personaggi chiave all'ambientazione, fino a dove poterla vedere e quanto costa l'abbonamento a Disney+. Preparati a immergerti in una nuova avventura nel mondo di Star Wars!

The Acolyte, quando esce?

The Acolyte, la nuova serie TV ambientata nell'universo di Star Wars, è prevista per il rilascio su Disney+ nel 2024. Sebbene una data esatta non sia ancora stata ufficialmente annunciata, è attesa nella prima metà dell'anno. Gli aggiornamenti sulla data di uscita vengono forniti periodicamente, quindi è consigliabile tenere d'occhio gli annunci ufficiali di Disney e Lucasfilm.

The Acolyte, di cosa parla?

The Acolyte è una serie che esplora gli eventi avvenuti circa un secolo prima della saga degli Skywalker. Ambientata durante gli ultimi giorni dell'Alta Repubblica, la serie si concentra sull'ascesa del lato oscuro e sulle forze che preparano il terreno per l'Impero Galattico. La storia seguirà un personaggio protagonista, presumibilmente un apprendista Sith (un "accolito"), che scopre segreti oscuri e intrighi che minacciano di destabilizzare la galassia. La serie promette, quindi, di offrire una prospettiva unica sul lato oscuro della Forza e di svelare nuove dinamiche all'interno dell'universo di Star Wars.

The Acolyte, chi sono i personaggi?

The Acolyte presenterà un cast di personaggi nuovi e intriganti. Alcuni dei personaggi principali includono:

Amandla Stenberg : Interpreta il ruolo principale, un accolito del lato oscuro che esplora i segreti della Forza.

: Interpreta il ruolo principale, un accolito del lato oscuro che esplora i segreti della Forza. Lee Jung-jae : Un Jedi Maestro, coinvolto nelle vicende politiche e oscure che affliggono la galassia.

: Un Jedi Maestro, coinvolto nelle vicende politiche e oscure che affliggono la galassia. Manny Jacinto : Un personaggio non ancora rivelato, ma descritto come chiave nell'intrigo della serie.

: Un personaggio non ancora rivelato, ma descritto come chiave nell'intrigo della serie. Dafne Keen : Una giovane apprendista con un futuro incerto.

: Una giovane apprendista con un futuro incerto. Jodie Turner-Smith: Il cui ruolo specifico non è ancora stato reso noto, ma sarà centrale nella narrativa della serie.

The Acolyte, quando è ambientata?

La serie è ambientata circa 100 anni prima degli eventi di "Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma". Questo periodo è noto come l'era dell'Alta Repubblica, un'epoca di relativa pace e prosperità per la galassia, sotto la protezione dei Jedi. The Acolyte esplorerà il declino di questa era dorata e l'emergere delle forze oscure che preannunciano la caduta della Repubblica e l'ascesa dell'Impero.

The Acolyte, dove vederla?

The Acolyte sarà disponibile esclusivamente su Disney+. Gli abbonati alla piattaforma di streaming potranno guardare la serie non appena verrà rilasciata. Disney+ è l'unico servizio di streaming che offre la serie, insieme a tutto il catalogo di contenuti di Star Wars.

Disney+, quanto costa l'abbonamento?

Per vedere The Acolyte, è necessario un abbonamento a Disney+. A maggio 2024, i costi dell'abbonamento a Disney+ sono i seguenti:

Disney+ Standard con pubblicità : Streaming con pubblicità, qualità video fino a Full HD 1080p, riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente. Il prezzo è di 5,99 € al mese .

: Streaming con pubblicità, qualità video fino a Full HD 1080p, riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente. Il prezzo è di . Disney+ Standard : Streaming senza interruzioni pubblicitarie, qualità video fino a Full HD 1080p, riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente, fino a 10 dispositivi per il download. Il prezzo è di 8,99 € al mese o 89,90 € all’anno .

: Streaming senza interruzioni pubblicitarie, qualità video fino a Full HD 1080p, riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente, fino a 10 dispositivi per il download. Il prezzo è di o . Disney+ Premium: Streaming senza interruzioni pubblicitarie, esperienza sonora immersiva con la qualità audio fino a Dolby Atmos, qualità video fino a 4K UHD e HDR, riproduzione su 4 dispositivi contemporaneamente, fino a 10 dispositivi per il download. Il prezzo è di 11,99 € al mese o 119,90 € all’anno.

Questi prezzi possono variare in base alla regione e potrebbero essere soggetti a cambiamenti. L'abbonamento a Disney+ offre accesso a un vasto catalogo di contenuti, inclusi tutti i film e le serie TV di Star Wars, Marvel, Pixar e molto altro.

Abbonati ora a Disney+ a partire da 5,99€ al mese!