Il franchise di Harry Potter ha negli ultimi tempi trovato nuovo respiro grazie al recente debutto sul mercato di Hogwats Legacy, il gioco multipiattaforma che porta gli appassionati, tra magie e pozioni, alla scoperta di Hogwarts e molti altri luoghi iconici del Wizarding World. Il successo commerciale del titolo in questione ha messo in luce un numero impressionante di appassionati al franchise, che siamo certi saranno felici di sapere che lo Chief Financial Officer di Warner Bros Discovery ha recentemente rilasciato incoraggianti dichiarazioni su un possibile, promettente, futuro dedicato ad Harry Potter.

Il futuro di Harry Potter secondo Gunnar Wiedenfels

Già da tempo aleggiavano nell’aria alcune voci di corridoio che vedevano al centro della questione una serie di nuove possibili produzioni dedicate al franchise di Harry Potter. Ora, secondo quanto riportato, Gunnar Wiedenfels (il CFO dell’azienda) sembra aver espresso la propria opinione a riguardo durante un recente incontro con gli investitori.

Daniel Radcliffe in Harry Potter e la Pietra Filosofale

Gunnar Wiedenfels non ha rilasciato particolari dettagli, ma ha fatto chiaramente capire che ci siano grandi possibilità d’espansione. Ecco le sue parole:

Il fatto che stiamo godendo di questo enorme successo con il lancio di Hogwarts Legacy, 12 anni dopo l’uscita dell’ultimo film, dimostra che ci sono così tante opportunità, e stiamo appena iniziando ad espanderle.

Gunnar Wiedenfels ha poi espresso il proprio elogio anche al tipo di struttura organizzativa messa in campo per lo sviluppo del nuovo mondo cinematografico DC:

Per farla breve, penso che questo approccio di un’unica azienda, una grande leadership nelle singole unità di business, ma la gestione coordinata del franchising sia probabilmente una delle maggiori opportunità che l’azienda ha.

