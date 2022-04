Netflix ha appena annunciato di avere acquistato i diritti del popolare gioco di carte Exploding Kittens (recuperatelo su Amazon!). Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, il gigante dello streaming avrebbe intenzione di creare un gioco per cellulari basato Exploding Kittens, che andrà ad ampliare ulteriormente la sua sezione gaming e una serie animata destinata a un pubblico adulto. Vediamo più nel dettaglio

I progetti Netflix per il gioco da carte Exploding Kittens

Exploding Kittens, pubblicizzato come un gioco di carte strategico su “gatti e distruzione”, è stato progettato da Inman ed Elan Lee ed è basato sui fumetti di The Oatmeal e Shane Small e fin dal suo lancio ha riscontrato un enorme successo, cosa che non è sfuggita a Netflix: lo streamer ha infatti intenzione di puntare tutto su Exploding Kittens.

Netflix ha intenzione di costruire un franchise di giochi per la TV e per il cellulare con i creatori dell’amato e stravagante gioco di carte, un’impresa mai compiuta dall’azienda.

Per quanto riguarda il gioco, Exploding Kittens mobile game conterrà gli stessi elementi che i fan conoscono e amano, ma conterrà anche due nuove carte esclusive: una che inverte l’ordine del mazzo e un’altra che rivela la posizione della carta Explosive Kitten. Ulteriori carte e meccaniche di gioco legate al prossimo show saranno aggiunte al gioco mobile in futuro. Gli abbonati di Netflix interessati al gioco avranno anche un ulteriore bonus, in quanto il gioco sarà free-to-play senza costi aggiuntivi o acquisti in-app per gli abbonati attivi di Netflix.

La serie animata arriverà nel 2023 e, come recita la sinossi fornita da Netflix, vedremo in scena “l’eterno conflitto tra Paradiso e Inferno, che raggiungerà proporzioni epiche quando sia Dio che il Diavolo verranno mandati sulla Terra… Nel corpo di paffuti gattini”.

Nel cast troveremo Tom Ellis (Lucifer), Lucy Liu (Elementary), Abraham Lim (The Boys), Ally Maki (Cloak & Dagger), Mark Proksch (What We Do in the Shadows) e Sasheer Zamata (Home Economics).

Shane Kosakowski e Matthew Inman saranno gli showrunner e produttori esecutivi assieme a Greg Daniels, Mike Judge, Jenno Topping,

Mike Moon, capo dell’animazione per adulti di Netflix, ha dichiaro: