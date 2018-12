Il gioco da tavolo di Metal Gear Solid: spuntano i primi dettagli

Dopo la news delle scorse settimane relativa alla messa in produzione del gioco da tavolo dedicato al brand di Metal Gear Solid sono finalmente disponibili maggiori dettagli riguardanti al prodotto



Sviluppato da IDW Games, sotto la direzione di Emerson Matsuuchi, il gioco verrà rilasciato durante la seconda metà dell’anno e sarà un gioco di miniature cooperativo, concepito per 1-4 giocatori, e seguirà la storia del primo videogame di Metal Gear Solid.

La prima cosa che notiamo con piacere è lo stile dell’artwork diffuso che ricorda tantissimo l’epoca d’oro di questo capolavoro con disegni creati da Kenneth Loh e dall’italianissimo Francesco Orrù. Nel gioco in scatola I giocatori potranno vestire i panni di Solid Snake, Meryl Silverburgh, il Dr. Hal “Otacon” Emmerich, e Gray Fox the Cyborg Ninja. Ogni personaggio avrà il suo set di abilità unico che comprenderà anche le iconiche modalità stealth che hanno reso famoso il videogame da usarsi per non farsi notare dalle guardie.



Il tutto sarà arricchito da un sistema dinamico di intelligenza artificiale dei nemici e uno stile sandbox, che permetterà di risolvere le missioni proposte in molti modi diversi. Oltre ad una trama principale da dover seguire saranno disponibili anche tanti obiettivi e missioni secondarie da risolvere e che serviranno a traghettarci attraverso quella che è una vera e propria campagna di gioco suddivisa in capitoli da completare.

L’autore del gioco in scatola si è espresso in maniera entusiastica riguardo al prodotto:

“Sono molto probabilmente il più grande fan di Metal Gear Solid. Sin da quando ho giocato il primo titolo ho cambiato per sempre la mia percezione riguardo di videogiochi. Sia la storia per come era narrata, che il gameplay per come era profondo, hanno plasmato le mie aspettative da lì in avanti verso qualsiasi titolo in uscita, come designer ma anche come giocatore. L’opportunità di poter portare un capolavoro del genere nel mondo dei giochi da tavolo è un onore e un sogno che diventa realtà. Sono entusiasta di poter adattare lo stile puramente stealth che è il marchio di fabbrica della serie di Metal Gear, così come sto cercando di creare nuove dinamiche che possano soddisfare anche i fan di vecchia data di Snake. Il tempo non ha affievolito per nulla l’interesse verso questo marchio.”

Metal Gear Solid: il Gioco da Tavolo farà il suo debutto al prossimo E3 del 2019 dove si potrà testare con sessioni di gioco dimostrative per la stampa e gli addetti ai lavori. Per il grande pubblico ci saranno dimostrazioni all’Origins Game Fair 2019, alla Dice Tower Con 2019, al San Diego Comic Con 2019, e naturalmente alla Gen Con 2019.