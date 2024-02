Kojima ha trainato i ricavi di Konami nel 2023

Konami ha recentemente pubblicato il suo resoconto finanziario per il trimestre fiscale chiuso il 31 dicembre 2023, evidenziando una significativa crescita dei ricavi per quanto concerne la sezione gaming, grazie al successo di alcune recenti release.

In particolare, i ricavi di Konami sono stati trainati dal lancio di Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, la quale ha contribuito in modo significativo ai risultati finanziari positivi della divisione gaming.

Una situazione paradossale, nella quale è ancora una volta il lavoro di Hideo Kojima, il quale si è separato dall'azienda circa un decennio fa, a far generare introiti sostanziali a Konami.

Il terzo trimestre del 2023 si è rivelato prospero per la software house/publisher giapponese, con un aumento dei ricavi del 11,6%, che la ha portata a raggiungere i 253,1 miliardi di yen (circa 1,72 miliardi di dollari).

I profitti operativi hanno registrato un notevole aumento del 59%, raggiungendo 59,6 miliardi di yen (circa 405,2 milioni di dollari), mentre i profitti complessivi dell'azienda sono cresciuti in modo impressionante del 53%, ammontando a 62,8 miliardi di yen (circa 427 milioni di dollari).

Le performance delle altre divisioni di Konami sono state altrettanto lodevoli durante il periodo indicato. In particolare, il settore Amusement ha raddoppiato i profitti anno su anno, raggiungendo 2,2 miliardi di yen (circa 15 milioni di dollari), con ricavi in aumento del 55%, per un totale di 16,3 miliardi di yen.

A seguito di questo successo finanziario, Konami ha rivisto le stime per l'anno fiscale in corso, con ricavi previsti che passano dai 328 miliardi di yen inizialmente previsti, ai 343 miliardi previsti ora, segnando una crescita del 15%. Se queste previsioni si rivelassero accurate, la crescita anno su anno sarebbe del 28,7%.

I motivi di questo ritocco delle previsioni potrebbe essere dettato da una imminente uscita del Vol. 2 della Metal Gear Solid Master Collection, o del remake di Metal Gear Solid Snake Eater di cui, in realtà, si sa ancora molto poco