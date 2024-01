Metal Gear Solid Master Collection: imperdibile in sconto del 18%!

Se siete in cerca di qualcosa di bello da giocare e con cui cominciare questo 2024, in attesa di quelle che saranno le grandi uscite di quest'anno, tra cui l'imminente Tekken 8, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon, grazie alla quale potrete acquistare la tanto attesa Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 a prezzo scontatissimo, grazie ad Amazon, che ne ha decurtato il prezzo di vendita del 17%, rendendola disponibile, in edizione PS5, a soli 49,90€, ovvero il prezzo più basso mai raggiunto sul portale!

MGS Master Collection, chi dovrebbe acquistarla?

Come vi raccontavamo in fase di recensione, la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 non è stata un'uscita esente da difetti, complice una serie di leggerezze che, francamente, non ci saremmo aspettati da una collection tanto attesa come questa. Eppure, al netto delle premesse (ed anche dei risultati), è indubbio che si tratti di un'uscita davvero calamitante per l'attenzione di molti che, con questa collection, potranno riscoprire il piacere di giocare a 3 autentiche perle: ovvero i primi 3 capitoli della saga di Metal Gear Solid. Stiamo parlando di titoli importantissimi, oltre che bellissimi, ed ancora oggi molto godibili, anche al netto dei limiti tecnici delle rispettive uscite.

A chi è raccomandata, dunque? Anzitutto a chi non ha mai avuto modo di giocare questa splendida saga, ma anche a chi, magari, pur avendola giocata cercava un'opportunità "comoda" per poterla rigiocare sulle nuovissime console del mercato.

Parliamo, quindi, di un acquisto imprescindibile per fan nuovi e vecchi, specie considerando il prezzo attuale che, ormai al di sotto dei 50 euro, rende questa uscita decisamente più "digeribile", anche al netto di alcune leggere sofferenze tecniche date dall'età dei giochi originali.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al gioco, con l'invito a completare quanto prima il vostro acquisto, così da evitare che l'offerta termini del tutto o che l'articolo vada esaurito.

