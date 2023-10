TUTTI LA VOGLIONO! La paperella di Solid Snake costa 14€ e sta andando a ruba!

L'arrivo sul mercato della Master Collection Vol. 1 ha riacceso il fuoco dei tanti fan della serie Metal Gear Solid in giro per il mondo, da tempo orfani di un nuovo capitolo della saga, oggi quanto mai improbabile visto l'addio di Hideo Kojima dopo il quinto capitolo. Al netto di qualche inciampo, infatti, questa collection con 3 dei giochi dell'intera serie, più diversi bonus interessanti, ha mandato in visibilio i giocatori di tutto il mondo, dando nuova linfa alla passione per i collezionabili a marchio Konami.

Tra questi, ce n'è indubbiamente uno che ha catturato la nostra attenzione, come anche quella di moltissimi fan in giro per il mondo, ovvero la splendida paperella di gomma della gamma TUBBZ, prodotta su licenza ufficiale, e raffigurante il leggendario Solid Snake così come appariva in MGS 1... ma in versione paperella di gomma! Un gadget davvero assurdo, ma comunque bellissimo, che Amazon propone oggi al prezzo di 14,99€ e credeteci: STA ANDANDO A RUBA!

TUBBZ di Solid Snake, chi dovrebbe acquistarla?

Prodotta su licenza, e ricchissima di dettagli, tra cui l'indimenticabile pistola SOCOM, la paperella TUBBZ dedicata a Solid Snake è l'acquisto ideale per tutti i fan di Metal Gear Solid che sono alla ricerca di un nuovo oggetto collezionabile, magari da acquistare proprio per celebrare l'uscita dell'ultima collection Konami.

Va poi considerato che proprio il mercato di gadget a tema Metal Gear, specie perché la serie è ferma ormai da anni, è ormai molto rarefatto, ed anche quando si trovano statue o action figure, esse hanno prezzi spesso altissimi, anche perché rivendute da privati sul mercato secondario. Insomma: se siete fan di Solid Snake e cercate un gadget carino per la vostra collezione, questa paperella di gomma è una scelta logica che, da acquirenti, vi garantiamo che non vi lascerà delusi!

Se questa sfiziosa paperella a tema Metal Gear vi stuzzica, allora non dovreste davvero lasciarvi scappare l'opportunità mezza in campo da Amazon, giacché il prezzo qui proposto è davvero imperdibile. Tramite i canali di vendita ufficiali Numskull (azienda dietro il marchio TUBBZ), si finirebbe infatti per pagare questa paperella la bellezza di 24,99€, ovvero ben 10 euro in più della proposta Amazon. Al netto di questo, lo stesso store ha proposto a lungo questo modello della gamma TUBBZ a prezzi superiori ai 20 euro, questo almeno quando il prodotto è stato disponibile, visto che spesso è andato esaurito. Avere la paperella di Snake a disposizione, non solo venduta e spedita da Amazon, ma addirittura a meno del prezzo richiesto dal produttore, è insomma un affare da non lasciarsi proprio scappare!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all'acquisto di questo splendido gadget a tema Metal Gear, suggerendovi di approfittare dell'ottimo prezzo proposto da Amazon, visitando ora la pagina dedicata al prodotto prima che l'offerta termini del tutto, o che l'articolo vada esaurito.

