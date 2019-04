Il gioco di ruolo 7th Sea entra in casa Chaosium

Chaosium annuncia l'acquisizione di 7th Sea che diventa una linea di prodotto ufficiale, sempre curata dal suo autore John Wick.

È di ieri l’annuncio da parte di Chaosium, editore dei pluripremiati giochi di ruolo de Il Richiamo di Cthulhu (pubblicato in Italia da Raven Distribution), RuneQuest e King Arthur Pendragon, dell’acquisizione dell’acclamato GDR 7th Sea di John Wick, pubblicato in Italia da Need Games!.

7th Sea è il gioco di ruolo di cappa e spada e stregoneria di John Wick ambientato nel mondo immaginario di Théah. La seconda edizione di 7th Sea è stata finanziata da una campagna di crowdfunding lanciata nel 2016 dalla compagnia di John Wick, la John Wick Presents; campagna che ha stabilito un record su Kickstarter per il finanziamento di un GDR, raccogliendo oltre 1,3 milioni di dollari.

Lo stesso John Wick si unirà a Chaosium come direttore creativo di 7th Sea. Continuerà quindi ad avere la supervisione creativa del suo gioco, e rimarrà uno degli autori principali del materiale futuro di 7th Sea. Oltre a ciò, John Wick scriverà anche per altre linee di gioco di Chaosium, per le quali nutre un grande affetto.

“John è un game designer di straordinario talento e figura molto apprezzata nel mondo dei giochi di ruolo. Siamo lieti di averlo nel nostro team“, ha dichiarato Rick Meints, presidente di Chaosium.

John Wick ha a sua volta dichiarato: “Il mio primo gioco di ruolo è stato un gioco Chaosium, il mio secondo gioco di ruolo è stato un gioco Chaosium, il mio terzo gioco di ruolo è stato un gioco Chaosium. Dire che sono entusiasta nell’unirmi al team Chaosium è riduttivo. Ho rispettato e ammirato questa compagnia da più di trent’anni; mi sto unendo a quella compagnia che mi ha iniziato nel viaggio nel mondo del gioco di ruolo e non potrei esserne più orgoglioso“.

Con l’acquisizione di questa nuova linea di prodotti, il primo obiettivo di Chaosium per 7th Sea è l’adempimento delle eccezionali ricompense dei Kickstarter di 7th Sea Second Edition e 7th Sea Khitai. In concomitanza con questo annuncio, John Wick ha aggiornato tutti i baker dei Kickstarter rendendo loro noti i nuovi accordi, che vedranno Chaosium supervisionare il restante adempimento delle campagne.

Nelle prossime settimane, i prodotti e i contenuti di 7th Sea inizieranno a migrare su Chaosium.com e sulla pagina Chaosium su DriveThruRPG. Su BRP Central, il forum di Chaosium, verrà allestita una sezione dedicata a 7th Sea.

Siamo curiosi di vedere come questo sostanziale e importantissimo cambiamento influirà sul GDR di John Wick e se avrà ripercussioni anche sul mercato italiano.