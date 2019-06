Il Gladiatore: presto potrebbe arrivare il sequel

Buone notizie per gli appassionati del film Il Gladiatore, diretto da Ridley Scott, infatti a quanto pare potrebbe arrivare finalmente il tanto atteso sequel.

Buone notizie per gli appassionati del film Il Gladiatore. Infatti, a quanto pare, potrebbe arrivare finalmente il tanto atteso sequel dell’opera cinematografica del 2000 diretta da Ridley Scott. Molto probabilmente, secondo quanto affermato da Walter F. Parkes e Laurie MacDonald, anche questa volta il film sarà diretto dallo stesso Ridley Scott.

I produttori hanno precisato che il sequel de Il Gladiatore sarà ambientato circa 30 anni dopo rispetto alle vicende che abbiamo visto nel film del 2000. Tanto è vero che Walter F. Parkes e Laurie MacDonald avrebbero dichiarato quanto segue:

“Stiamo lavorando con Ridley Scott, è un film che non toccheremmo se il modo di farlo non fosse legittimo. Stiamo anche lavorando con un fantastico scrittore, Peter Craig. Si ambienterà 30 o 25 anni dopo”.

Non mancano le prime voci di corridoio, secondo le quali il nuovo film potrebbe incentrarsi principalmente sulle imprese di Lucio Vero, nonché figlio di Lucilla e nipote di Commodo, rispettivamente interpretati da Connie Nielsen e Joaquin Phoenix nel film diretto da Ridley Scott, nel 2000.

Dall’uscita del film cult Il Gladiatore, sono passati parecchi anni e il fatto che ora si torni a parlare del sequel non può che essere una notizia positiva. Non è ancora chiaro quanto bisognerà attendere per avere informazioni dettagliate e concrete sul progetto ma a quanto pare la lavorazione del film sembrerebbe in procinto di partire a pieno regime.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto? Siete curiosi di scoprire come si evolveranno le vicende nel futuro sequel?