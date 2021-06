Il Live Action di Dynasty Warriors arriverà su Netflix a luglio

Dynasty Warriors 9, ultima incarnazione videoludica della famosa serie di giochi MUSOU (un sottogenere di hack’n slash, dove spesso ci si ritrova a combattere da soli contro soverchianti orde di avversari) non ha brillato particolarmente in termini di qualità, come vi abbiamo raccontato al tempo con la nostra recensione. Tuttavia, i fans più sfegatati, potranno ugualmente godersi la versione occidentale del film in live action ispirato alla serie, che sarà disponibile tra pochi giorni sulla piattaforma streaming Netflix, a partire dal prossimo primo luglio.

La trama del film di Dynasty Warriors, è ovviamente ambientata nell’antica Cina, durante la cosiddetta Ribellione dei Turbanti Gialli, scoppiata sul finire della Dinastia Han ed è stata soppressa con successo grazie all’intervento del capo della milizia imperiale Liu Bei, aiutato dai suoi fedeli compagni, Guan Yu e Zhang Fei. Tuttavia, l’astuto signore della guerra Dong Zhuo, approfitta della situazione per prendere il controllo della corte, suscitando così ulteriori disordini.

A partire da questi eventi, prende il via una serie di avventure in salsa orientale, che vedranno i protagonisti scontrarsi con nobili senza scrupoli, guerrieri e potenti signori della guerra, tutti intenzionati a ritagliarsi un posto di riguardo nella tormentata Cina de “Il Romanzo dei Tre Regni”.

Diretto da Roy Chow Hin Yeung, Dynasty Warriors è interpretato da un cast di attori molto conosciuti in Estremo Oriente, quali Kai Wang nei panni di Cao Cao, Tony Yo-ning Yang in quelli di Liu Bei, Justing Cheung nel ruolo di Zhang Fei, Geng Han in quello di Guan Yu, mentre Ray Lui sarà Yuan Shao, e Suet Lam interpreterà invece Dong Zhuo.

Stando al trailer pubblicato sul canale Youtube di Netflix Asia, Dynasty Warriors si prospetta un film ricco di azione spettacolare, in linea con quanto visto nei videogames. Speriamo dunque che non risulti mediocre come l’ultimo capitolo della serie!