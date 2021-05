Il manga Kaguya-sama Love is War va in pausa

Il manga Kaguya-sama Love is War (Kaguya-sama wa Kokurasetai – Tensai-tachi no Renai Zunōsen) di Aka Akasaka, edito in Italia da Star Comics, andrà in pausa in modo che Akasaka possa scrivere e comporre il nuovo atto del manga. A dare l’annuncio il 26° numero della rivista Young Jump di Shueisha che ha anche aggiunto che il manga tornerà nel 31° numero della rivista il 1° luglio.

Kaguya-sama Love is War: manga e anime

Aka Akasaka ha iniziato la serie Kaguya-sama Love is War sulla rivista Miracle Jump di Shueisha nel maggio 2015, ma è passata a Young Jump nel marzo 2016. Shueisha ha pubblicato il 22° volume compilato del manga il 19 maggio.

In Italia Kaguya-sama Love is War è edito dalla Star Comics con 7 volumi pubblicati fino ad ora.

Tra i corridoi dell’Istituto Shuchiin, che accoglie solamente gli studenti più brillanti destinati a un futuro di successo, avviene l’incontro tra Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane, rispettivamente vicepresidente e presidente del consiglio studentesco. In linea teorica i due sono attratti l’uno dall’altra, ma… è già passato metà anno e ancora non è successo nulla! Entrambi molto orgogliosi e convinti che “in amore perde chi si dichiara”, fanno di tutto pur di non essere onesti con se stessi, cercando piuttosto in ogni modo di spingere la controparte a dichiararsi. Schierate le forze in campo, si alza il sipario su una commedia romantica che è una vera e propria guerra d’intelligenza!

Il manga Kaguya-sama Love is War ha anche ispirato un anime televisivo che ha debuttato nel gennaio 2019 ed è andato in onda per 12 episodi. Disponibile su Crunchyroll, è stato diretto da Mamoru Hatakeyama, scritto da Yasuhiro Nakamishi e animato da A-1 Pictures.

Kaguya-sama wa Kokurasetai – Tensai-tachi no Renai Zunōsen, la seconda stagione dell’anime televisivo, ha debuttato ad aprile 2020. Una terza stagione è stata annunciata il 25 ottobre 2020 assieme ad un OAV, entrambi previsti per il 2021.

Infine il manga ha anche ispirato un film live-action che ha debuttato in Giappone nel settembre 2019. Un film sequel uscirà il 20 agosto.

Iniziate a leggere Kaguya-sama Love is War. Il manga è disponibile su Amazon!