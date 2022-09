She-Hulk: Attorney at Law ha confermato, nei suoi primi episodi, l’importanza che Wong sta avendo nelle dinamiche della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe. Dalla sua prima apparizione in Doctor Strange, il simpatico stregone interpretato da Benedict Wong è divenuto uno dei personaggi preferiti dei fan del franchise, che hanno gradito la sua presenza costante nell’attuale fase della saga, apprezzandone i ruoli in Spider-Man: No Way Home e in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, non dimenticando i suoi cameo in Shang-chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e, ora, nella serie Disney Plus dedicata a Jennifer Walters. Un’importanza, quella del nuovo Stregone Supremo, che porta a chiedersi se non sia finalmente giunta l’ora di una serie dedicata a Wong.

Secondo Benedict Wong, il Marvel Cinematic Universe è pronto per una serie su Wong

Divenuto lo Stregone Supremo dopo gli eventi di Avengers: Infinity War, Wong ha assunto un’importanza sottile ma innegabile nell’attuale status quo del Marvel Cinematic Universe, come abbiamo evidenziato in questo speciale. Non solo risulta uno dei personaggi più graditi dal pubblico, ma la sua centralità in alcuni eventi recenti pone Wong come uno dei punti di riferimento attuali della società supereroica, specialmente ora che il Marvel Cinematic Universe si sta aprendo a nuove suggestioni, come quella horrorifica.

Parlando con The Hollywood Reporter, l’interprete di Wong, Benedict Wong, ha voluto commentare l’affetto dimostrato dai fan, non nascondendo il fatto che da più parti viene invocata una serie del Marvel Cinematic Universe dedicata a Wong:

Un sacco di persone ne stanno parlando, davvero. Si, potrei sicuramente considerare alcune idee in tal senso, ma non spetta a me fare pressioni a tal proposito. Se mai vedrete qualcuno degli stuodios, fate a loro la domanda. Insomma, guardate, io adoro interpretare questo ruolo, e credo che sia ancora così tanto di lui da scoprire che si potrebbe davvero realizzare una serie.

L’evoluzione di Wong da semplice spalla di Strange a Stregone Supremo di Terra-616 non è solamente indice di una convincente crescita del personaggio, ma lo rende un candidato ideale per diventare il protagonista di una serie che esplori questo suo nuovo ruolo.

