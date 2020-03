Il matrimonio dei segreti, il thriller psicologico diventerà un film Amazon

Il matrimonio dei segreti, il romanzo thriller già best seller degli ultimi tempi, diventerà un film prodotto da Amazon e Nicole Kidman.

È attualmente in corso di pubblicazione in 23 paesi, conquistando la critica internazionale dopo essere stato nominato best seller da Sunday Times e USA Today; recentemente, è giunto anche in Italia tramite Newton Compton Editori; e la sua trama intrigante e al contempo agghiacciante ha suscitato l’interesse di casa Amazon e della Blossom Films, casa produttrice fondata da Nicole Kidman. Il matrimonio dei segreti è il thriller psicologico scritto da Samantha Downing e pubblicato poco meno di un anno fa che presto diventerà un film, portando su schermo le inquietanti vicende di una coppia solo in apparenza normale.

Il romanzo segue le vicende di Tobias e della sua adorabile moglie Millicent (il titolo originale dell’opera è, difatti, My lovely wife), i quali vivono in una bella villetta di un quartiere residenziale insieme ai loro piccoli, conducendo agli occhi di tutti una vita tranquilla solo esteriormente. I due hanno infatti in comune l’interesse per una pratica nefanda, un segreto inconfessabile che mantiene vivo il loro rapporto e li lega profondamente: l’omicidio.

La scrittrice di New Orleans è al suo esordio con Il matrimonio dei segreti, ma il suo romanzo si è già guadagnato il titolo di best seller ed un posto nel catalogo Amazon, grazie alla sua esplorazione degli aspetti più oscuri dell’animo umano. Ispirato a un reale fatto di cronaca, il thriller psicologico di Samantha Downing pone l’accento sui lati segreti del matrimonio tra Tobias e Millicent e sulle loro pulsioni omicide, rendendo questa unione tanto più inquietante quanto più essa si cela agli altri dietro una maschera di anonima tranquillità.

Non si hanno ancora ulteriori notizie riguardanti il futuro cast o la data d’uscita del film, ma le aspettative su Il matrimonio dei segreti sono alte, dal momento che è stato posto a metà tra due opere filmiche quali L’amore bugiardo e Dexter.