Il Muro, il primo volume è pronto al debutto con Edizioni Star Comics!

Edizioni Star Comics si prepara al prossimo mese con tantissimi colpi che saranno sicuramente graditi da tutti gli appassionati di manga e fumetti. Dal prossimo 18 marzo, infatti, l’editore distribuirà il primo volume de Il Muro, l’opera congegnata da Antoine Charreyron, scritta e disegnata da Mario Alberti.

Per chi non fosse a conoscenza, quest’opera racconta il cambiamento climatico e di come la Terra è allo sfinimento più totale. Come se non bastasse, l’emigrazione di massa sta piegando il modello economico globale, e l’umanità ormai è sull’orlo del precipizio con saccheggi e hacking di vario genere.

La protagonista de Il Muro è una giovane ragazza di nome Solal, che non ha i genitori e vive insieme alla sorellina Eva, afflitta da una malattia cronica. L’obiettivo della sorella maggiore è quello di salvare la piccola, nonostante la mancanza di ogni forma di medicina sul pianeta Terra.

“IL MURO è uno dei progetti che ho tenuto più a lungo dentro di me, durante tutto questo tempo ero alla ricerca dell’artista ideale. Colui il quale avrebbe sublimato questo universo con la sua umanità, la sua sensibilità e il suo talento: Mario Alberti”, spiega il regista Antoine Charreyron (Babylon A.D., The Prodigies).

Il Muro, infine, sarà disponibile fra qualche settimana al prezzo consigliato di 13,90 euro, in tutte le migliori fumetterie, librerie e store online.