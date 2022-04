Il lungometraggio di Hideaki Anno, il film Shin Ultraman prodotto dello Studio Khara, debutterà ufficialmente il 13 maggio del 2022. Ora, TOHO ha iniziato a trasmettere un terzo video teaser che mostra in anteprima la canzone M87 di Kenshi Yonezu (sigle della seconda stagione di My Hero Academia, March comes in like a lion, Children of the Sea).

Il nuovo teaser del film Shin Ultraman

Il film Shin Ultraman vede come regista Shinji Higuchi (Shin Godzilla) che insieme al suo team Higuchi-Gumi dirige il progetto, e il creatore di Evangelion Hideaki Anno è responsabile della pianificazione e delle sceneggiature.

Il cast vede Takumi Saitou (Yamato 2010, Il Principe del Tennis – il Musical) interpretare l’uomo in grado di trasformarsi in Ultraman e Masami Nagasawa (Bleach, Gintama, Touch – Prendi il Mondo e Vai) come sua partner. Il resto del cast include Koji Yamamoto, Tetsushi Tanaka, Daiki Arioka, Akari Hayami, Ryo Iwamatsu, Toshihiro Wada, Toru Matsuoka, Kyusaku Shimada, Keishi Nagatsuka e Hajime Yamazaki.

Ecco il teaser:

Vi ricordiamo che il manga originale ,di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi, è pubblicato in Italia dalla Star Comics che ne descrive così la trama:

Una nuova serie fiammante che riprende l’omonima saga che ha reso Ultraman uno degli eroi più conosciuti al mondo! Shinjiro Hayata, figlio di Shin Hayata, il primo Ultraman, ha ereditato i geni speciali del padre e fin da bambino ha dimostrato di possedere capacità decisamente fuori dalla norma. La sua vita, comunque, sembra piuttosto ordinaria… fino al giorno in cui il destino inesorabile non deciderà di mostrarglisi apertamente, stravolgendo definitivamente la sua esistenza!

La seconda stagione dell’anime di Ultraman, l’adattamento in CGI del manga è invece sbarcata su Netflix il 14 aprile. La storia, che vede come protagonista Shinjiro Hayata, figlio dell’Ultraman originale Shin Hayata, si pone come sequel diretto della serie tv giapponese del 1966. L’anime è stato prodotto da Production IG e Sola Digital Arts, che hanno già realizzato insieme Ghost in the Shell: Stand Alone Complex e l’anime di Blade Runner, Black Lotus.