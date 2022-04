Hagane no Renkinjutsushi: Kanketsu-hen – Fukushūsha Scar (Fullmetal Alchemist: Capitolo Finale – Il Vendicatore Scar) e Hagane no Renkinjutsushi: Kanketsu-hen – Saigo no Rensei (Fullmetal Alchemist – Capitolo Finale – L’Ultima Trasmutazione) sono i due film live-action di Fullmetal Alchemist, che usciranno rispettivamente il 20 maggio e il 24 giugno. Ora, il sito ufficiale dei due film ha iniziato a trasmettere un nuovo trailer che mette in evidenza i 15 personaggi principali dei film.

Il nuovo trailer dei film live-action di Fullmetal Alchemist

Il primo film Hagame no Renkinnjutsushi: Kanketsu-hen – Fukushusha Scar seguirà le vicende della battaglia di Edward con il personaggio Scar mentre il secondo film, intitolato Hagame no Renkinnjutsushi: Kanketsu-hen – Saigo no Rensei racconterà la storia della battaglia finale. I film commemorano il 20° anniversario del manga originale Fullmetal Alchemist di Hiromu Arakawa.

Sul set ritorneranno gli attori che hanno preso parte al primo live-action: Ryosuke Yamada (componente in Hey! Say! JUMP e Nagisa nel live-action di Assassination Classroom) sarà il protagonista Edward Elric, Atomu Mizuishi (Garo – Makai no Hana e secondo musical di Prince of Tennis) nei panni di Alphonse Elric (sia voce che movimenti), Tsubasa Honda (Futaba nel live-action di Blue Spring Ride) sarà Winry Rockbell, Dean Fujioka (live-action di Happy Marriage!?) nei panni di Roy Mustang, Mackenyu Arata nei panni di Scar. Abbiamo poi Yuina Kuroshima nei panni di Lan Fan, Keisuke Watanabe è Ling Yao, Yuki Yamada è Solf J. Kimblee, Hiroshi Tachi è King Bradley, Kōji Yamamoto è Alex Louis Armstrong, Chiaki Kuriyama è Olivier Mira Armstrong, Seiyō Uchino interpreta Van Hohenheim, Yukie Nakama interpreta Trisha Elric, Jun Fubuki interpreta Pinako Rockbell, Naohito Fujiki è Yuriy Rockbell, Kaoru Okunuki è Sarah Rockbell, Kokoro Terada è Selim Bradley, Long Meng Rou interpreta May Chang e Haruhi Ryо̄ga è Izumi Curtis.

Qui sotto potete guardare il nuovo trailer:

Fullmetal Alchemist: il manga e l’anime

Fullmetal Alchemist è stato pubblicato per la prima volta nel 2001 per la rivista mensile Monthly Shonen Gangan di Square Enix con 108 capitoli raccolti in 27 tankobon, mentre è stato invece lo studio di animazione Bones ad adattare la serie anime con 51 episodi.

Lo stesso studio, celebre di recente anche per My Hero Academia, ha successivamente prodotto, nel 2009, un nuovo adattamento più fedele al manga con Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

Vi ricordiamo che in Italia Planet Manga sta pubblicando la nuova edizione del manga, la Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition di cui potete leggere la nostra recensione a questo articolo mentre potete acquistare il primo volume su Amazon!