Il nuovo trailer di Blade Runner: Black Lotus rivela la data d’uscita

Blade Runner: Black Lotus è la serie anime ambientata nell’universo del cult cinematografico Blade Runner di Ridley Scott (recuperate la vostra copia su Amazon) liberamente ispirata al romanzo del 1968 Do Androids Dream of Electric Sheep? di Philip K. Dick.

Fino ad ora sapevamo che l’anime sarebbe uscito nel 2021 in tutto il mondo su Crunchyroll, ma non avevamo ancora una data precisa. Ora, un nuovo trailer di Blade Runner: Black Lotus, andato in onda al New York Comic-Con, ha svelato la data della premiere ed è stata pubblicata anche una nuova key visual dell’anime. Blade Runner: Black Lotus debutterà il 13 novembre con due episodi.

Il nuovo trailer di Blade Runner: Black Lotus

Blade Runner: Black Lotus è una serie originale di Crunchyroll e Adult Swim ed è creato in CGI . Si svolte nel 2032 ovvero fra il film originale del 1982 e Blade Runner 2049 uscito nel 2017.

Questa la nuova key visuale:

Blade Runner: Black Lotus è ambientato tra gli eventi del film originale Blade Runner e il suo sequel, Blade Runner 2049, e racconta la storia di una giovane donna che si sveglia a Los Angeles senza ricordi del suo passato o di chi è. Dotata di abilità di combattimento mortali, la giovane donna deve seguire gli unici due indizi che ha, un dispositivo di dati bloccato e un tatuaggio di un loto nero, per scoprire chi è e capire perché così tante persone la stanno cercando.

Qui sotto potete guardare il nuovo trailer di Blade Runner: Black Lotus:

Blade Runner: Black Lotus è diretto dal leggendario team di Shinji Aramaki e Kenji Kamiyama. Aramaki è un rinomato designer che ha iniziato la sua carriera aiutando a disegnare i Transformers originali e ha anche lavorato su anime classici come Genesis Climber Mospeada. Kamiyama è un veterano dell’industria dell’animazione, che ha iniziato come pittore di sfondo nella serie animata originale Ducktales prima di passare ad anime classici come Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Cowboy Bebop e Samurai Champloo.

Kamiyama, al Virtual Crunchyroll Expo di quest’anno, ha parlato di Blade Runner: Black Lotus, spiegando che ciò che si vuole creare è qualcosa che va oltre il film, mantenendo però la stessa atmosfera.