In occasione del panel Dragon Ball Super: Super Hero al San Diego di Comic-Con, Crunchyroll ha svelato il nuovo trailer con sequenze inedite dedicato al film animato dalla mente di Akira Toriyama ed ispirato al mondo di Dragon Ball.

Il filma animato è uscito nei cinema giapponesi l’11 giugno 2022, mentre in Italia il 29 settembre 2022 sempre per Crunchyroll:

Eccolo qui di seguito:

It's time! Dragon Ball Super: SUPER HERO tickets are now available for the US, CA, UK, IE, AU and NZ!

GET: https://t.co/idZpctY9bS pic.twitter.com/cMWnfjcvji

— Crunchyroll (@Crunchyroll) July 23, 2022