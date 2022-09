Inizierà il mese prossimo la produzione di Kingdom of the Planet of the Apes, nuovo capitolo del celebre franchise de Il Pianeta delle Scimmie, che riprenderà molti anni dopo la conclusione del film del 2017 The War – Il pianeta delle scimmie. La sceneggiatura è di Josh Friedman (La guerra dei mondi), Rick Jaffa e Amanda Silver (L’alba del pianeta delle scimmie), e Patrick Aison (Prey). A dirigere il film ci penserà Wes Ball, regista della trilogia di Maze Runner.

Al via le riprese del nuovo film de Il Pianeta delle Scimmie

Steve Asbell, presidente di 20th Century Studios, ha affermato: “Il pianeta delle scimmie è uno dei più iconici ed epici franchise di fantascienza nella storia del cinema, oltre a essere una parte indelebile dell’eredità del nostro studio. Con Kingdom of the Planet of the Apes abbiamo il privilegio di continuare la tradizione di un cinema creativo e ricco di spunti di riflessione. Non vediamo l’ora di condividere con il pubblico nel 2024 la straordinaria visione di Wes per questo nuovo capitolo”. Nel cast troviamo Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher) e Peter Macon (The Orville).

Il pianeta delle scimmie è uno dei franchise 20th Century Studios più popolari e duraturi che ha ottenuto più di 1,7 miliardi di dollari in tutto il mondo. Basato su un romanzo di Pierre Boulle, il primo film della saga è stato distribuito da Twentieth Century-Fox nel 1968 ed è diventato uno dei maggiori successi dell’anno. Un remake, Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie, diretto da Tim Burton, è uscito nel 2001. Successivamente, il reboot del 2011, L’alba del pianeta delle scimmie, è stato seguito da due sequel, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie del 2014 e The War – Il pianeta delle scimmie del 2017. Quest’anno è stata anche confermata una nuova serie a fumetti: annunciata con un nuovo teaser art di Salvador Larroca, la nuova licenza del Pianeta delle scimmie includerà la pubblicazione di “titoli a fumetti, raccolte e ristampe”.