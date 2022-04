L’anime LEGEND of MANA: The Teardrop Crystal è l’adattamento spirato all’omonimo videogioco uscito il 24 giugno per PS4, Nintendo Switch (potete recuperarlo su Amazon) e Steam (leggete la nostra recensione a questo nostro articolo) previsto nel corso del 2022. Non abbiamo ancora una data precisa. Ora QUARE ENIX e Warner Bros. Japan hanno pubblicato il primo trailer della serie animata nonché una key visual.

Il primo trailer dell’anime LEGEND of MANA

L’anime è stato annunciato nel giugno 2021 da Square Enix durante un livestream per il 30° anniversario della serie di videogiochi Mana. Lo studio d’animazione è Yokohama Animation Laboratory and Graphinica, con Warner Bros. Japan che produce la serie. Il progetto è iniziato dopo che un dipendente della Warner Bros. ha avvicinato Masaru Oyamada, il produttore dei videogiochi di Mana, e consegnato un “appassionato” passo per un adattamento anime. Questo a sua volta è stato quello che ha portato allo sviluppo di una remaster del videogioco Legend of Mana.

La serie è scritta e diretta da Masato Jinbo, con i disegni dei personaggi gestiti da Taro Ikegami sulla base dei disegni originali di HACCAN, mentre la musica è composta da Yoko Shimomura.

Questa la key visual:

Il cast vede Nobunaga Shimazaki doppiare Shiloh, Yuuichirou Umehara nei panni di Elazul e Kaori Nazuka in quelli di Pearl

Eccovi il trailer:

Questa la sinossi: