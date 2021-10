Il regista Jason Reitman parla della nascita di Ghostbusters: Legacy

Ghostbusters: Afterlife (noto in Italia come Ghosbuster: Legacy) è l’ultimo film del franchise degli Acchiappafantasmi più famosi di sempre diretto da Jason Reitman, figlio del regista dei due film usciti negli anni ’80 Ivan Reitman. Ma che cosa ha ispirato il più giovane dei Reitman a creare un nuovo film dopo così tanti anni? Ce ne parla lo stesso Jason Reitman in un panel del NYCC moderato da Clark Collis, in cui erano presenti anche il co-sceneggiatore Gil Kenan, Celeste O’Connor (Lucky), Logan Kim (Podcast), Mckenna Grace (Phoebe), Finn Wolfhard (Trevor), Carrie Coon (Callie), il produttore Ivan Reitman.

Jason Reitman parla di Ghostbusters: Legacy

All’inizio del panel, a Jason e Ivan Reitman è stato chiesto di parlare della genesi di Ghostbusters: Legacy. Mentre Jason ha risposto scherzando sul fatto che nel lontano 1977 i suoi genitori decisero di avere un figlio, suo padre rispose più seriamente:

Ho avuto la fortuna di ricevere una grande idea da Dan Aykroyd. Lui mi ha mandato una sceneggiatura di 80 pagine e abbiamo fatto il film nel 1984, correndo fino in fondo. Ed è incredibile come avete risposto e voglio solo ringraziarvi tutti per essere qui oggi e aver resistito per quasi 40 anni. Circa due anni e mezzo fa, tre anni fa, Jason è venuto e ha detto, “sapete, voglio parlarvi di un’idea di Ghostbusters che avevo”.

Ha continuato poi Jason, dicendo che la verità era che volevano solo dare vita a un altro film dei Ghostbusters e tornare di nuovo nella Ecto-1. Volevano anche riprendere in mano il Proton Pack, ovvero lo zaino protonico. Da qui è nato il film.

Alla fine Jason Reitman ha ammesso che spera che questo suo film sia un trampolino di lancio per molti altri film dei Ghostbusters, cosa che speriamo anche noi.

Qui sotto potete guardare il panel completo:

Vi ricordiamo che Ghostbusters: Afterlife, dopo aver affrontato ritardi a causa della pandemia, uscirà nelle sale il 19 novembre. Leggete anche questo nostro articolo per guardare il trailer, mentre potete recuperare Ghostbuster collection su Amazon!