Come già annunciato nei giorni scorsi Dwayne “The Rock” Johnson ha dato il via al match di NFL tra i Buffalo Bills e i Los Angeles Rams mostrando al pubblico il nuovo trailer di Black Adam, film che lo vedrà nei panni del noto antieroe DC Comics. Un video ancora più adrenalinico dei precedenti e che mostra tante chicche, tra cui il ritorno nel DCEU della cinica Amanda Waller (Viola Davis), vista per l’ultima volta in The Suicide Squad di James Gunn.

Il nuovo adrenalinico trailer di Black Adam

Nel trailer non viene ben spiegato il suo collegamento con Black Adam ma, a quanto pare, Amanda sta lavorando con la Justice Society of America. Nel video viene mostrato per la prima volta anche il villain del film ovvero Ishmael Gregor, a.k.a. Sabbac, interpretato da Marwan Kenzari (Alladin). The Rock sta pompando da mesi a livello mediatico il suo film, spiegando come scardinerà la gerarchia di potere all’interno del DCEU. A tal proposito, diverse voci hanno confermato di come sia stata girata nell’ultimo mese una nuova scena post-credits.

Black Adam è un’antica divinità con i poteri degli dei egizi che si propone di “scatenare la sua unica forma di giustizia nel mondo moderno” dopo 5000 anni di prigionia e pensa che i suoi poteri siano in realtà una maledizione. Tra questi “doni” emergono la capacità di volare e muoversi a una velocità superiore a quella della luce. Inoltre, possiede un’incredibile super-forza, in grado di piegare l’acciaio, spaccare i muri con un pugno e spostare oggetti pesantissimi.

Black Adam è diretto da Jaume Collett-Serra, anche regista di Jungle Cruise, che ha visto proprio la partecipazione di Dwayne “The Rock” Johnson. Non sappiamo, invece, se ci sarà o meno un cameo di Superman nonostante The Rock abbia più volte stuzzicato i fan al riguardo. L’uscita nelle sale è fissata al 20 ottobre. Sarà l’unico film della DC in uscita quest’anno a seguito dello slittamento al 2023 di Shazam! Fury of the Gods.