Mancano ormai pochi mesi al debutto sul grande schermo di uno dei più potenti anti-eroi dell’universo DC, che sarà interpretato dall’erculeo Dwayne “The Rock” Johnson. Nel frattempo i fan hanno iniziato a chiedersi se possa esserci un cameo di Superman in Black Adam e l’attore ha voluto rispondere in maniera criptica, tenendoli col fiato sospeso.

Attraverso un post su Twitter The Rock si è limitato a dire di come, sin dalla sua carriera nel mondo del Wrestling a oggi, abbia sempre ascoltato i suoi fan e continuerà a farlo. Una risposta criptica in merito alla richiesta di un fan che aveva postato l’immagine ritraente i loghi uniti di Superman e Black Adam.

Ovviamente non c’è nulla di confermato, ma il messaggio dell’attore potrebbe essere un grande indizio. D’altronde sia The Rock sia Henry Cavill condividono la stessa agente e un possibile scontro tra Superman e Black Adam sul grande schermo si vocifera da anni.

Prima ancora che il film entrasse in produzione in rete era finita una foto che ritraeva i due attori assieme, intenti a parlare del futuro dell’universo DC al cinema.

From back in the day when I was wrestling in flea markets for $40 bucks a match, all the way to now.

I’ve learned to always listen to the audience because they will always lead you to where you need to go.

I hear you & I always got you #BlackAdam @SevenBucksProd https://t.co/gqFlDwb8ud

— Dwayne Johnson (@TheRock) July 1, 2022