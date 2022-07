Quale sarà la portata del ruolo di Sauron nella serie TV di Prime Video Gli Anelli del Potere? È questo che i fan dei romanzi di J.R.R. Tolkien si chiedono, anche visto che a livello promozionale l’antagonista della storia non si era mai visto sino a pochi giorni fa. Di certo il personaggio apparirà ne Gli Anelli del Potere in quanto ha un ruolo centrale nella storia relativa alla Seconda Era della Terra di Mezzo. Ora, come ricorda screenrant.com, lo ha confermato anche il trailer lungo rilasciato nel corso del panel al San Diego Comic-Con 2022, che lo ha mostrato in una versione più giovane e del tutto inedita.

Sauron e Gli Anelli del Potere

Il trailer de Gli Anelli del Potere, inoltre, ha visto Galadriel avvertire che un nemico sta arrivando mentre Elrond le assicura che la guerra è finita. Questa conversazione sembra riferirsi proprio a Sauron. Il punto adesso è: come e quando vedremo l’antagonista nella serie? Lo scambio di battute fra Galadriel ed Elrond pare suggerire che la storia de Gli Anelli del Potere inizi intorno al 1400 della Seconda Era. Sappiamo però che la serie TV di Amazon si svilupperà gradualmente, passando dall’arrivo di Annatar alla creazione degli Anelli e fino alla guerra tra Sauron e gli elfi nell’arco delle 5 stagioni previste.

Gli Anelli del Potere

Ciò che è certo, quindi, è la presenza di Sauron. Immaginiamo, inoltre, che Gli Anelli del Potere approfondirà la sua storia, in quanto necessaria per dare una certa chiarezza e coerenza alla trama del personaggio. In ogni caso, la serie mostrerà il cattivo nella sua fase di ricostruzione durante la Seconda Era, sconfitto ma vivo dopo una guerra contro gli elfi.

La prima stagione della serie Amazon sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in varie lingue da venerdì 2 settembre 2022, con nuovi episodi rilasciati ogni settimana. Gli showrunner ed executive producer della serie sono J.D. Payne & Patrick McKay. A loro si uniscono gli executive producer Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado, e i produttori Ron Ames e Christopher Newman. Wayne Che Yip è co-executive producer e regista della prima stagione insieme a J.A. Bayona (i primi due episodi) e Charlotte Brändström.