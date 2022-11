Dopo anni di attesa da parte dei fan Warner Bros. realizzerà finalmente il sequel di Constantine, thriller soprannaturale del 2005 con protagonista Keanu Reeves nei panni del celebre personaggio dei fumetti. A dirigerlo ci penserà ancora una volta Francis Lawrence che ha avanzato una richiesta ben precisa per fare in modo che l’essenza del film non venga snaturata.

Constantine cone Keanu Reeves

Francis Lawrence ha in mente un solo modo per realizzare il sequel di Constantine

In una recente intervista ai microfoni di The Wrap, infatti, Lawrence ha dichiarato di volere un film che sia davvero Rated R, dunque vietato ai minori: “Il primo film fu PG-13, per volere della Warner, ma poi ci diedero il Rated R. Ancora oggi sono molto rammaricato dell’accaduto perchè in sostanza abbiamo realizzato un film Rated R, ma PG-13 nella sua essenza. E non vorrei che questo si ripetesse con il sequel”. Il regista ha poi aggiunto che la sua intenzione originaria era quella di realizzare un film ancor più violento e spaventoso di quello visto poi al cinema, più edulcorato nella sua natura.

Constantine ha incassato oltre 200 milioni di dollari nel 2005 al botteghino mondiale. Keanu Reeves riprenderà i panni dell’esorcista e demonologo soprannaturale John Constantine, che nel primo film sta morendo a causa di un cancro ai polmoni ma rimane nel mondo umano per salvare la sua anima, impedendo ai demoni dell’inferno di raggiungere la dimensione terrena. Vediamo il personaggio intromettersi anche in una battaglia tra l’arcangelo Gabriele e Lucifero.

John Constantine è un personaggio immaginario creato da Alan Moore, John Totleben e Stephen Bissette nel 1985, ed è il protagonista della serie a fumetti Hellblazer, pubblicata negli Stati Uniti d’America dalla DC Comics sotto l’etichetta Vertigo. Ha esordito nella seconda serie del fumetto horror Swamp Thing in un ciclo scritto da Alan Moore. In live action, oltre a Keanu Reeves, è stato interpretato da Matt Ryan nella sua serie per NBC e all’interno dell’Arrowverse della CW.