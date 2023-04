Lo Starfighter N-1 del Mandaloriano ha fatto la sua comparsa anche nella serie The Book of Boba Fett. A questa astronave LEGO ha dedicato un set speciale che include al suo interno anche diversi personaggi e accessori. La completezza del modellino lo rende imperdibile per tutti i fan di Mando: è il momento perfetto per acquistare questo fantastico set LEGO dello Starfighter N-1, in offerta a 57,90€ anziché 64,99€.

Il set garantirà agli appassionati di ogni età non solo tante ore di gioco, ma anche un pezzo da collezione che impreziosirà qualsiasi raccolta. Perfetto per bambini dai 9 anni in su, questo set LEGO contiene 412 mattoncini e le istruzioni per l’assemblaggio, consultabili anche dall’app LEGO Building Instructions.

Il modellino è incredibilmente curato e include tanti dettagli e accessori: uno shooter a molla, la cabina di pilotaggio per Mando e Baby Yoda, ovvero Grogu, un vano di carico e ben 4 personaggi LEGO Star Wars: il Mandaloriano, Grogu, Peli Motto e un Droide BD, forniti insieme ai loro accessori personali.

Per conferire maggiore realismo al modellino, sono stati aggiunti anche alcuni dettagli visivi simili ad abrasioni che riproducono l’usura di un vero caccia stellare. Un pezzo da collezione immancabile per tutti i fan di The Mandalorian, a cui consigliamo anche la lettura di questo nostro articolo sulla terza stagione della serie.

Il set LEGO dello Starfighter N-1 del Mandaloriano è l’idea regalo perfetta per tutti gli appassionati delle avventure di Mando e del piccolo Grogu. Celebrate la nuova stagione di The Mandalorian con questo bellissimo set, approfittando dell’offerta su Amazon per acquistarlo a soli 57,90€ anziché 64,99€, risparmiando così l’11%. Ma vi consigliamo di fare in fretta, prima che l’offerta termini.

